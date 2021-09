Familie In der Krise treffen sich alle an einem Tisch

Manchmal ist Familienleben kompliziert. Sehr sogar. Insbesondere bei Eltern, die auch nach ihrer Trennung für die gemeinsamen Kinder verantwortlich sind. Johannes und Anna Veit hatten nach ihrer Trennung das Gefühl, sprichwörtlich vor einer Wand zu stehen. Ihre Kommunikation miteinander war außerordentlich schlecht, worunter ihr zwölf Jahre alte Sohn Milo extrem litt. „Milo hat sich die Schuld an der Trennung gegeben. Je schlechter die Kommunikation zwischen Anna und mir wurde, desto stärker litt unser Sohn“, erinnert Johannes Veit die damalige Situation vor vier Jahren. Ein Erziehungsbeistand vom Jugendamt unterstützte die Familie und ermutigte sie, einen sogenannten Familienrat zu organisieren.

Dieses Verfahren hilft Familien, ihre Sorgen und Probleme aus eigener Kraft zu lösen. Unabhängige Koordinatoren setzen sich mit Eltern und Kindern zusammen, um zu überlegen, welche Personen – zum Beispiel Freunde, Verwandte oder auch Nachbarn – zu einem Treffen eingeladen werden könnten. Sie sollen dann gemeinsam Ideen, Lösungsansätze und idealerweise eine Lösung für das Problem entwickeln. „In Vorgesprächen begleiten wir alle Beteiligten und erklären, was sie an dem Familienratstag erwartet. Dabei sind wir aber völlig neutral und machen keine Vorgaben“, sagt Sylvia Strutz, die gemeinsam mit Estrella de la Ossa und Simon Lochmann das Familienratsbüro Hamburg-Mitte, Region 1, führt.

Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt

Genau diese Neutralität scheint ein Schlüssel für den Erfolg zu sein. „Die langjährige Erfahrung zeigt, dass die im Familienrat entwickelten Problemlösungen häufig sehr wirksam sind, da die Gemeinschaft aus sich heraus und ohne externe Vorgaben einen Plan entwickelt“, erklärt Birgit Stephan, die als Mitarbeiterin der Hamburger Sozialbehörde seit vielen Jahren die insgesamt elf Familienratsbüros in der Stadt betreut. Die einzige Bedingung: Das Wohl der Kinder muss dabei im Fokus stehen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für Familie Veit war es dennoch ein Angang. „Wir hatten ja schon eine Mediation und Gespräche mit Psychologen hinter uns. Ich war sehr unsicher und konnte mir nichts unter einem Familienrat vorstellen“, sagt Anna Veit. Und auch Sohn Milo hatte große Bedenken. „Es ist wie Vokabelnlernen: Man hat anfangs keine Lust dazu, aber danach merkt man, dass es etwas bringt“, erzählt der Junge. Da die Verwandten von Johannes und Anna Veit nicht in Hamburg leben, haben sie gemeinsam mit Milo ihre Freunde zu dem Treffen eingeladen. „Ich war total skeptisch. Die Situation zwischen Johannes und Anna war ja so verfahren. Aber wir wollten alle, dass es der Familie besser geht“, sagt Julika Thomsen, die als Freundin der Familie zu dem Familienrat eingeladen wurde.

Gespräche auf Augenhöhe

Estrella de la Ossa unterstützte die Familie bei der Erstellung der Gästeliste und führte ein paar Wochen vor dem Treffen mit jedem Gast ein Gespräch. „Je nach Thema, das besprochen werden soll, können Fachkräfte wie beispielsweise Betreuerinnen vom Jugendamt oder Lehrer an dem Tag des Treffens ihre Sichtweise des Problems und ihre Sorgen formulieren, aber auch gleichzeitig der Familie vermitteln, dass man ihr zutraut, gemeinsam mit der Gruppe eine Lösung zu erarbeiten“, erklärt Berater Simon Lochmann.

Anschließend startet die sogenannte Family–only-Phase, bei der nur die Familie und ihr Netzwerk einen Plan zur Lösung des Problems erarbeiten. „Es war sehr hilfreich, dass klare Kommunikationsregeln aufgestellt worden sind und dementsprechend Gespräche auf Augenhöhe möglich waren“, sagt Julika Thomsen. Am Ende eines jeden Familienrates wird nicht nur schriftlich ein Lösungsplan erstellt, den alle Beteiligten unterschreiben, sondern auch ein Termin für ein weiteres, zeitlich meist kürzeres Treffen, den sogenannten Folgerat, festgelegt.

Neuer Blick auf die Probleme

„Wir unternehmen jetzt einmal im Monat einen Ausflug zu dritt, und Anna und ich treffen uns einmal im Monat zu zweit. Es hört sich merkwürdig an, aber auf diese Idee wären wir nie gekommen“, sagt Johannes Veit sichtlich erfreut. „Bis dahin lief unsere Kommunikation nur über Milo, und das war eine Aufgabe, die er nicht tragen konnte“, ergänzt Anna Veit. Als wichtigen Schritt sehen sowohl Anna als auch Johannes Veit, dass sie durch die Vorbereitung ihrer Koordinatorin Estrella de la Ossa und dann auch während des Treffens einen neuen Blick auf manche Fragestellungen entwickeln konnten.

Diese Erfahrung bestätigt auch Esther H. Ihre Tochter hatte sich an das Jugendamt mit der Bitte um Hilfe gewandt. Die 17-Jährige fühlte sich von ihren Eltern durchgehend kontrolliert, die Eltern wiederum machten sich Sorgen, da ihre Tochter komplett eigene Wege ging und meistens bei einer Freundin übernachtete.

Auch Kinder können einen Familienrat organisieren

Das Jugendamt empfahl, einen Familienrat zu organisieren. „Wir luden Freunde von uns, Eltern, eine Freundin meiner Tochter und auf Wunsch meiner Tochter auch meine Schwester, zu der ich acht Jahre keinen Kontakt mehr hatte, ein“, sagt Esther H. Am Ende dauerte der Familienrat sieben Stunden und konnte mit Erfolg beendet werden. Das war im Mai. „Ich habe während dieses Tages erkannt, dass ich einige Fehler gemacht habe. Wir haben einen Plan erstellt und halten uns alle daran. Seitdem ist es sehr viel harmonischer zwischen uns, und meine Schwester und ich haben nach dieser langen Pause nun auch wieder Kontakt“, resümiert Esther H.

Seit einigen Jahren werden zunehmend sogenannte ehrenamtliche Bürgerkoordinatoren und -koordinatorinnen in die Arbeit der Familienratsbüros eingebunden. Dabei unterstützen Bürger, die keinen professionellen Blick auf die Situation haben, die Familien bei der Organisation eines Familienrates. „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Bürgerkoordinatoren gemacht und freuen uns immer über Neuzugänge“, sagt Birgt Stephan. Die Bürgerkoordinatoren werden in einer Schulung auf ihre Aufgabe vorbereitet und erhalten für ihr Ehrenamt eine Aufwandsentschädigung. Das Besondere an diesem Angebot der Stadt Hamburg: Die Hilfestellung ist besonders niederschwellig. Jeder kann sich direkt an ein Familienratsbüro oder an das Jugendamt wenden. Es muss kein Antrag gestellt werden und es entstehen keine Kosten.

Infos zu den Hamburger Familienratsbüros und zur Mitarbeit als Bürgerkoordinator/in unter: www.hamburg.de, Suchbegriff: Familienrat