Es gehört Mut dazu, sich als psychisch krank zu outen

Depressionen und Bipolare Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und dennoch sind sie nach wie vor tabuisiert. Wer spricht schon gern darüber, dass es ihm oder ihr richtig schlecht geht? Wer möchte das Umfeld mit der eigenen tiefen Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit belasten? Zumal dann, wenn es anscheinend doch überhaupt keinen Grund dafür gibt. Tolle Familie, genug Geld, super Karriere – wie kann so jemand depressiv sein?

So gehört viel Mut dazu, sich zu outen, zuzugeben, dass es Zeiten gibt, in denen man nicht belastbar ist – und das in einer Leistungsgesellschaft. Deshalb bin ich voller Bewunderung für Menschen, die genau dieses Tabu brechen, um anderen zu signalisieren: Ihr seid nicht allein. Und die offen Erklärungen über ihre Gedanken- und Gefühlswelt abgeben, damit Nichtbetroffene und ihr Umfeld sie verstehen.

Bipolare Menschen, die in ihren manischen oder hypomanen Phasen oft so charismatisch und kreativ sind, verstehen oft selbst nicht, warum sie plötzlich in tiefe Löcher fallen. Manchmal braucht es Jahre, bis sie eine richtige Diagnose erhalten. Lisa Waldherr will vielen einen langen Leidensweg ersparen. Warum, erzählt sie im Podcast „Von Mensch zu Mensch“.