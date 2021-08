Florian sucht einen Party-Begleiter

Der Jugendliche mit Down-Syndrom möchte gern abends mal in Hamburg um die Häuser ziehen - das kann er nicht alleine.

Vor fünf Jahren haben wir auf dieser Seite eine wunderbare Ich-Geschichte von Janna Grollmus abgedruckt, die sehr berührend und eindrücklich beschrieben hat, wie das Zusammenleben mit ihrem jüngeren Bruder Florian ist, der das Down-Syndrom hat. Nun ist der Junge fast erwachsen und möchte mehr von Hamburgs Nachtleben entdecken, am liebsten mit einem gleichaltrigen Jugendlichen. Weil wir diesen Wunsch so gut verstehen können, drucken wir Florians Brief ausnahmsweise ab. Vielleicht kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, jemanden, der auf solche Ausflüge mit dem 17-Jährigen Lust hat und sich gleichzeitig ein paar Euro dazuverdienen möchte:

Hallo, ich bin Florian. Ich werde am 6. Dezember endlich 18 Jahre und habe Down-Syndrom. Ich bin gerne mit Menschen zusammen, kann schwimmen und Rad fahren. Ich kann lesen und schreiben. Ich höre gerne Musik. In der Woche gehe ich im Campus Uhlenhorst in die Schule. Außerdem bin ich seit acht Jahren Artist beim Zirkus Regenbogen, spiele seit zehn Jahren Fußball bei Grün-Weiß Eimsbüttel, gehe seit acht Jahren zum Breakdance und bin Mitglied bei der Gruppe Downlaufen. Mein heimlicher Wunsch ist es, Künstler und Schauspieler zu werden. Ich finde mein Leben ziemlich cool.

Florian Grollmus findet sein Leben cool

Foto: Grollmus

Jetzt, wo ich schon bald 18 Jahre bin, habe ich keine Lust mehr, mit meinen Eltern so viel Zeit zu verbringen. Ich möchte so gerne, wie früher meine Schwestern, abends mal losziehen und die Welt entdecken, mal in Konzerte gehen oder andere aufregende Dinge tun.

Leider kann ich das nicht ganz ohne Begleitung. Deshalb kam meine Mutter auf die Idee, dass wir jemanden suchen, der Lust hat, ab und zu mit mir um die Häuser zu ziehen. Meistens ja zum Wochenende oder wenn ich Ferien habe. Natürlich nicht umsonst, sondern es gibt 15 Euro die Stunde plus Spesen.

Wenn du Lust hast, melde dich doch einfach und schreibe eine E-Mail an:

evelyn.grollmus@t-online.de