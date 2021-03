Künstlerin holt Angststörungen aus der Tabu-Ecke

Die erste Panikattacke hatte Chris Gust mit Anfang 20. Sie war gerade auf dem Weg zur Arbeit, stand auf der Autobahn im Stau. Plötzlich begann ihr Herz zu rasen und ihr wurde schwindelig. Sie kniff sich in die Wangen, weil sie dachte, ihr Kreislauf würde verrücktspielen. Gust ahnte nicht, was mit ihrem Körper wirklich passierte. Dass die Angst die Oberhand gewann. Erst später stellte ein Arzt fest, dass sie unter Panikattacken litt. Sieben Jahre lang kämpfte die gebürtige Niedersächsin tagtäglich gegen ihre Todesangst an. Doch ausgerechnet ihre psychische Erkrankung sollte sie später zu ihrer Berufung führen: anderen Menschen, die dasselbe durchleiden wie sie, zu helfen.

Mission: Mehr Menschen sollen das Schweigen brechen

Heute, mit 47 Jahren, empfindet Chris Gust eine große Dankbarkeit für die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Drei Jahre ist es her, dass sie ihre letzte Panikattacke hatte. „Aus meiner persönlichen Hölle sind meine größten Stärken gewachsen“, sagt sie, „ich bin selbstbewusster denn je.“ Sie möchte das Thema Angststörungen und Panikattacken aus der Tabu-Ecke holen. Aus ihrer Sicht wird immer noch viel zu wenig über die psychische Erkrankung, die noch häufiger als Depressionen vorkommt, gesprochen. Gust möchte das ändern. Das sieht sie als ihre Lebensaufgabe, ihre Mission an. Mehr Menschen sollen ihr Schweigen brechen. Sich Hilfe suchen. Und vor allem: sich nicht mehr allein mit ihrer Angst fühlen. Denn das sind sie nicht.

Um anderen „Paniklern“, wie Chris Gust sie liebevoll nennt, beim Umgang mit ihren Angstzuständen zu helfen, hat sie vor gut zwei Jahren den Telefondienst „Mutruf“ gegründet. Wenn Betroffene spüren, wie Angst in ihnen aufkeimt, können sie beim Verein anrufen. „Reden hilft sofort“, sagt Gust. Die meisten Menschen schämen sich. Sie wollen ihre Panik verstecken. Und das verstärkt diese umso mehr. „Wir führen lockere Gespräche mit den ‚Paniklern‘ – wie mit Freunden oder der Familie. Wir erinnern sie daran, dass es sich zwar gerade furchtbar anfühlt, aber ihnen nichts passieren kann.“ Zwar gibt es bereits Angebote wie klassische Telefonseelsorge oder psychologische Dienste. Aber eine Hilfe speziell für Angstpatienten fehlte noch, sagt Gust.

Vor allem im ersten Lockdown riefen viele beim „Mutruf“ an

Während des ersten Lockdowns hätten so viele Menschen wie noch nie „Mutruf“ in Anspruch genommen. „Am Tag hatten wir zwischen 30 und 50 Anrufe. Da sind wir an unsere Grenzen gestoßen.“ Chris Gust wird von vier ehrenamtlichen Helferinnen unterstützt. Sie alle wissen, wie sich Panikattacken anfühlen. „Nur dann kannst du nachempfinden, was die Betroffenen gerade durchmachen“, sagt sie. Allerdings hätten die angsterfüllten Telefonate die Ehrenamtlerinnen selbst so sehr belastet, dass sie sich schützen und eine Auszeit nehmen mussten. „Während des zweiten Lockdowns sind die Anrufe zurückgegangen, derzeit melden sich höchstens 30 Menschen pro Tag.“ Gust betont, dass „Mutruf“ keine ärztliche oder psychologische Betreuung ersetzt. Es handele sich um einen reinen Freundschaftsdienst, der sich über Spenden finanziere.

Chris Gusts Mission spiegelt sich auch in ihrer Kunst wider. An den Wänden ihres Ateliers in Kattendorf, im Speckgürtel von Hamburg, hängen Por­träts von Prominenten. Bunte Farbflecken zieren ihre Gesichter und bringen sie zum Strahlen. „Sie symbolisieren die verschiedenen Facetten der Seele“, erklärt Gust, die inzwischen mehr als 40 solcher Bilder gemalt hat. „Wir verstecken uns viel zu oft hinter Masken. Wir sind in der Gesellschaft so groß geworden, funktionieren zu müssen und keine Schwächen zeigen zu dürfen.“

Künstlerin Chris Gust zeichnet Prominente wie Komikerin Annette Frier

Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Gust weiß, wovon sie spricht. Viel zu lange ging es ihr im Leben darum, perfekt zu sein. Anderen zu gefallen, um geliebt zu werden. Wie gefährlich das ist, hat sie festgestellt, als sie sich intensiv mit den Gründen für ihre Angst auseinandersetzte. Der Künstlerin ist es heute wichtig, einen Menschen mit all seinen Charaktereigenschaften zu sehen. Guten wie schlechten. „Mit voller Absicht habe ich knallige Farben für die Gesichter gewählt. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch innerlich wunderschön ist.“

Die Prominenten müssen keine Berührung mit Panik haben

Die dreifache Mutter wählt Berühmtheiten wie Udo Lindenberg, Uwe Seeler oder Sarah Connor mit Bedacht aus. Sie müssen keine Berührungen mit Angst und Panik gehabt haben. Aber sie eint, dass sie ihren Weg im Leben erst finden mussten. Wie Chris Gust. „Dann frage ich bei ihrem Management an, ob ich sie malen darf.“ Fast alle hätten Ja gesagt.

Ihre Porträts lässt Gust, die lange in Hamburg gewohnt hat, von den jeweiligen Prominenten signieren und versteigert sie gemeinsam mit ihnen für einen guten Zweck. Im vergangenen Jahr sind die Werke von Fernsehmoderatorin Dagmar Berghoff und den Schauspielern Anna Loos und Jan Josef Liefers zugunsten der NCL-Stiftung, die sich gegen Kinderdemenz einsetzt, verkauft worden. Der Erlös fließt in das Herzensprojekt der gemalten Persönlichkeit. Gleichzeitig nutzt die Kattendorferin die Bekanntheit der Prominenten, um auf ihre eigenen Projekte aufmerksam zu machen

Als Coachin berät Gust Menschen mit Angststörungen

Die Autorin hat gerade ihr zweites Buch „Wie du deiner Angst den Schrecken nimmst“ veröffentlicht. In dem Ratgeber gibt sie „Paniklern“ Tipps von A bis Z. Akut-Hilfen sollen Betroffenen helfen, sich wieder mehr zuzutrauen. „Es nimmt einem die Angst, je informierter man ist.“ Indem sie sich intensiv mit sich selbst und ihrer Geschichte beschäftigte, kämpfte sich auch Chris Gust zurück ins Leben.

Als Coachin berät sie nun Menschen mit Angststörungen, derzeit beispielsweise in Form von Spaziergängen oder Telefongesprächen. „Mit jeder Faser meines Körpers, mit allem, was ich als Autorin, Künstlerin und Coachin bin und kann, möchte ich in der Gesellschaft etwas an der Tabuisierung von psychischen Erkrankungen ändern. Und mich für andere einsetzen. Das ist meine Berufung.“

Infos: Mutruf – einander Halt geben e. V., Für Menschen mit Panikattacken, Tel. 04193/ 750 64 20; www.mutruf.de