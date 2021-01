„Wir unterstützen den Verein, weil er Bedürftigen hilft"

Die Not ist in der Corona-Pandemie besonders groß: Vier Firmen berichten, warum sie an „Hamburger Abendblatt hilft e.V.“ spenden.

Hamburg. Der Verein „Hamburger Abendblatt hilft e.V.“ ist gerade in der Corona-Pandemie besonders gefordert. Sehr viele Bedürftige bitten um Unterstützung für Kleidung, E-Geräte, Laptops und Lebenshaltungskosten. Derzeit gibt es keine Kleiderflohmärkte, auf denen Familien günstige Kinderkleidung kaufen können, viele Jugendliche benötigen für das Homeschooling einen Computer und gerade Kinder mit Lernschwächen müssen ihre Therapien fortführen. So sind wir den Unterstützern sehr dankbar. Jeden Spender, der das möchte, veröffentlichen wir gern mit einem Zitat und Foto auf der Abendblatt-Seite „Von Mensch zu Mensch“. Dazu einfach eine Mail schicken an: mensch@abendblatt.de

Eine hohe Spendensumme kam in der Weihnachtszeit wieder von der Hamburger Sparkasse, die schon seit Jahrzehnten den Abendblatt-Verein großzügig unterstützt. Bei einer Kundenzufriedenheitsbefragung hat die Haspa für jeden Teilnehmer zehn Euro zugunsten der Aktion Urlaubshelden des Vereins „Hamburger Abendblatt hilft e.V.“ ausgelobt. Das stolze Ergebnis: 17.190 Euro für den guten Zweck. Dieses Geld hilft dabei, bedürftigen Kindern und Jugendlichen aus Hamburg gerade in diesen schwierigen Zeiten einige schöne Momente zu schenken – der Abendblatt-Verein finanziert davon Urlaubsreisen und Ausflüge. Jeder Euro zählt.

Haspa unterstützt „Hamburger Abendblatt hilft e.V." seit Jahrzehnten

Deshalb sammelt die Haspa zudem in allen ihren Nachbarschaftsfilialen in- und ausländische Münzen und Scheine, aber natürlich auch Euro zugunsten der Aktion „Urlaubshelden“. Insgesamt sind so in 30 Jahren mehr als 1,8 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen.

Die Dockweiler Edelstahl GmbH hat 5000 Euro als Spende für „Hamburger Abendblatt hilft e.V.“ überwiesen. Deren Geschäftsführerin Sonja Wilke unterstützt den Abendblatt-Verein seit Jahren auch privat, „weil ich die Arbeit des Vereins toll finde und mir hier sicher sein kann, dass die Hilfe für die Bedürftigen in Hamburg direkt ankommt“.

Als Firma haben sie und ihre beiden Schwestern sich in Abstimmung mit ihrem Vater für die Unterstützung einer Familie mit einem schwerbehinderten Kind entschieden. Diese Familie möchte ihren Reihenhausgarten so umbauen, dass sich der Junge dort mit seinem Rollstuhl frei bewegen kann. „Außerdem möchten wir mit unserer Spende in die Bildung von Kindern investieren und Lerntherapien sowie Nachhilfe unterstützen“, sagt Anja Wilke, deren in Hamburg vom Vater gegründete, weltweit agierende Dockweiler-Unternehmensgruppe Edelstahlrohrleitungssysteme zum Transport von hochreinen Medien in der Halbleiter- und Pharmaindustrie fertigt.

„Wir finden es wichtig, uns sozial zu engagieren"

Die Firma unterstützt neben dem Abendblatt-Verein auch andere regionale Vereine und hat am Stammsitz der Dockweiler AG ein eigenes Spendenprojekt ins Leben gerufen. „Wir finden es wichtig, uns sozial zu engagieren, sowohl für die Einzelfallhilfe als auch für regionale Projekte“, so Wilke. „Wir sehen das als Grundverantwortung eines Hamburger Familienunternehmens. Und es kommt von Herzen.“

Die wichtigsten Corona-Themen im Überblick

Statt den Kunden und Partnern Geschenke zu senden, unterstützt der Hamburger Contact-Center-Dienstleister Getaline jedes Jahr einen gemeinnützigen Verein, um allen eine schöne Weihnachtszeit zu bereiten. Im Dezember 2020 erhielt der Verein „Hamburger Abendblatt hilft“ 3000 Euro. „Unsere Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir möchten uns besonders in diesen schwierigen Zeiten dafür einsetzen, dass diese möglichst gut versorgt werden“, sagte Ralf Tiedemann, vorsitzender Geschäftsführer von Getaline.

Kinder leiden sehr unter der Corona-Pandemie

Seine Firma unterstützt den Abendblatt-Verein, da vor allem Kinder sehr unter der Pandemie leiden müssen und es gerade in vielen Familien zu erheblichen Einkommenseinbußen kommt. Hierdurch fehlen nicht nur Unterlagen für den Unterricht zu Hause, Kleidung und Spielsachen, sondern auch die finanziellen Mittel für Therapien.

„An dieser Stelle möchten wir mit unserer Spende ein wenig helfen“, sagt Tiedemann, dessen Firma sechs Standorte in Deutschland hat. Nicola Pattberg und Astrid Gäbel, Geschäftsführende Gesellschafterinnen der Firma Kokoke, boten zur Weihnachtszeit sehr originelle und individualisierte „Ich denk an Dich“-Pakete an. Für jedes verkaufte Paket spendete Kokoke 50 Cent an Hamburger Abendblatt hilft e.V. „Wir unterstützen den Abendblatt-Verein, weil es auch in unserer Gesellschaft viele Menschen gibt, die niemanden haben, der an sie denkt. Wir sind dankbar, dass sich der Verein ihrer annimmt und wir mit unserem Engagement einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass sich diese Menschen willkommen und liebenswert fühlen“, sagte Nicola Pattberg.

Wer für den Verein spenden möchte: Hamburger Abendblatt hilft e.V., Hamburger Sparkasse, IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66. Kontakt: E-Mail: mensch@abendblatt.de, Tel. 55 4471159 oder -56. Weitere Informationen gibt es unter www.abendblatt-hilft.de