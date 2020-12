Mein Abschied von analogen Weihnachtskarten

Ab sofort verschicke ich nur noch Weihnachtspost mit persönlichem Gruß per E-Mail. Denn auf jede Karte bekomme ich eine nette Antwort

Bisher war ich nie eine Freundin von digitalen Weihnachtsgrüßen, zu simpel, zu unpersönlich, dachte ich mir immer – kein Ersatz für von Hand geschriebene Grüße. Vor Weihnachten nahm ich mir also bisher immer viele Stunden Zeit, um an Spender, Geschäftsfreunde und liebe Bekannte zu schreiben.

Aber nun verschicken wir als Abendblatt-Redaktion erstmals auch unsere Weihnachtskarten per E-Mail. Da alle im im Homeoffice sind, finde ich das sehr sinnvoll. Nachdem ich nun auch schon die meiste Weihnachtspost digital versandt habe, bin ich inzwischen sogar ein absoluter Fan davon. Denn auch diese Grüße habe ich mit einem individuellen Anschreiben versehen, und auch nach der 50. Mail hatte ich noch keinen Krampf in der Hand und die E-Mails waren viel schneller verschickt.

Das war das eine positive Erlebnis, aber viel schöner war das in den folgenden Tagen. Denn fast alle haben mir zurückgeschrieben, sich gefreut und von ihrer derzeitigen Situation berichtet. Das passiert bei den handgeschriebenen Weihnachtsbriefen nicht, da kreuzen sich die Grüße allenfalls. So verabschiede ich mich also auch hier von einer analogen Tradition.