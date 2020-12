Hamburger Malteser, Arbeiter-Samariter-Bund und Johanniter sammeln Spenden für arme Familien und Senioren in Osteuropa

Marijona wird von einer Helferin der Malteser in Litauen besucht

Hilfslieferung Lebensmittelpakete für Bedürftige in Litauen

Marijona (97) wohnt allein in ihrem alten Haus in Tauragė, einer Kleinstadt im Südwesten Litauens. Die alte Frau ist fast blind. Das Haus wird mit Brennholz geheizt, das sie von draußen holen muss. Marijona, die gerne 100 Jahre alt werden möchte, braucht gute Menschen, die sie nicht vergessen.

Die Seniorin ist eine von 520 Empfängern von Essen auf Rädern und sie wird wie 2688 andere ältere, einsame Menschen von den litauischen Maltesern regelmäßig besucht – trotz Corona. „Viele Ältere waren eingeschränkt, verängstigt, oft hat sich ihr körperlicher Zustand durch den Stress verschlechtert. Wir mussten überdenken, wie wir ihnen sicher Lebensmittel liefern und uns um ihre Psyche kümmern können“, erzählt Dalia Kedavičienė, Generalsekretärin der Malteser in Litauen.

Die Pandemie hat die Situation der Litauer erschwert

Auch den Kindern, die sonst in die Nachmittagsbetreuung kommen, und deren Familien wurde mit Lebensmitteln oder auch Computern für das Home­office geholfen. „Gerade in diesem schwierigen Jahr bitte ich Sie wieder um eine Spende für alte Menschen und Kinder in Litauen. Wir können ihren Alltag mit ein wenig Licht und Freude erfüllen“, sagt Jörg Baumann, Auslandskoordinator der Malteser Hamburg.

Die Corona-Pandemie habe die Situation der Litauer stark verändert, sagt Rasa Lukšaitytė, stellvertretende Vorsitzende des Litauischen Samariter-Bundes (LSB) Kaunas. „Viele Menschen hatten mehrere kleine Jobs, die sie verloren haben. Jetzt erhalten sie eine sehr geringe Sozialhilfe. Die Zahl der Familien, die täglich Lebensmittelpakete von uns erhalten, ist stark gestiegen. Aufgrund der Ansteckungsgefahr in den Krankenhäusern und Pflegeheimen werden ältere und behinderte Menschen nach Hause geschickt und einfach ihrem Schicksal überlassen.“

Ein neuer Transporter wird benötigt

Die Nachfrage nach häuslicher Pflege, die der LSB größtenteils ehrenamtlich anbietet, ist stark gestiegen. Die Fahrzeuge, mit denen die Hilfsorganisation kranke und behinderte Menschen umherfährt, fallen aufgrund der starken Nutzung immer wieder aus. „Damit die Lebensmittel gesammelt und an die armen Menschen verteilt werden können, wird ein neuer gebrauchter Transporter für Lebensmittel benötigt“, sagt Detlef Hapke, Vorsitzender des Partnerschaftsverbandes ASB Hamburg-Nordost.

Die Johanniter im Norden rufen die Hamburger seit 26 Jahren auf, Hilfspakete für bedürftige Familien in Osteuropa zu packen. Erstmals ist dies in diesem Jahr auch virtuell mit Geldspenden möglich bis zum 24. Dezember. Auf der Internetseite www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder per Klick sein Paket packen. „Es ist ein riesiges Projekt“, sagt Cordula Waringer, Projektverantwortliche bei den Johannitern im Norden. „Damit wir helfen können, brauchen wir die Unterstützung der Spender.“

Spenden: Malteser, Haspa, IBAN DE33 2005 0550 1280 2163 99, Stichwort: Litauenhilfe. ASB, Haspa, IBAN: DE95 2005 0550 1217 1630 52, Kennwort: Kaunas. Johanniter, Bank für Sozialwirtschaft: IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02, Stichwort: Weihnachtstrucker.