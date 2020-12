„Märchen im Michel“ als Film – Ihre Einstimmung aufs Fest

Hamburg. „Märchen im Michel“ ist fröhlich und feierlich, besinnlich und bezaubernd – für viele Hamburgerinnen und Hamburger seit mehr als 25 Jahren eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Dieses Jahr mussten wir schweren Herzens unsere beliebte Abendblatt-Benefiz-Veranstaltung absagen. Dennoch möchten wir nicht darauf verzichten. Wir bringen das Event stattdessen ins heimische Wohnzimmer. So machen wir allen Leserinnen und Lesern, Spenderinnen und Spendern, Märchen-im-Michel-Fans und denjenigen, die es werden möchten oder schon immer mal dabei sein wollten, ein Geschenk: Wir haben einen Film mit den schönsten Momenten aus den vergangenen Veranstaltungen erstellt, der ab 12. Dezember um 12 Uhr hier kostenfrei zu sehen ist.

Märchen im Michel: Bekannte Schauspieler lesen vor

So kann sich jeder die besinnlichen Szenen in der festlich geschmückten Barockkirche über den Fernseher, PC , das Tablet oder Smartphone anschauen. In dem knapp 46-minütigen Film zeigen wir eine Märchenlesung des im Juni verstorbenen Schauspielers und Kabarettisten Eberhard Möbius, der zu den Vorlesern der ersten Stunde gehörte.

Auch Isabella Vértes-Schütter, Schauspielerin und Intendantin des Ernst Deutsch Theaters, sowie Schauspielerin Pheline Roggan werden Geschichten vorlesen. Dazwischen ziehen die Lucia-Voices mit ihrer Lichterkönigin in den erleuchteten Michel ein und die Sänger des Neuen Knabenchors Hamburg lassen ihre glockenhellen Stimmen erklingen.

Michelpastor Alexander Röder spricht ein aktuelles Grußwort und gibt den Segen

Foto: Marcelo Hernandez

Exklusiv für diesen Film aufgenommen, spricht Hauptpastor Alexander Röder ein Grußwort und liest sein weihnachtliches Lieblingsstück vor – was das ist, bleibt eine kleine Überraschung. Und natürlich gibt der Michelpastor auch den traditionellen Segen.

Der Segen des Hauptpastors

„Mit der diesjährigen Umsetzung möchten wir uns bei allen Hamburgern für die Treue und unermüdlichen Spenden bedanken“, sagt Abendblatt-Marketingchefin Vivian Hecker, die das Event seit Jahrzehnten mit ihrem Team organisiert.

Der von Axel Leonhard produzierte „Märchen im Michel“-Film wird ab dem 12. 12. um 12 Uhr bis zum 14.12. um 22 Uhr zu sehen sein