Gedanken sortieren bei der Diagnose Krebs

Ich habe kürzlich mit einer Bekannten gesprochen, die nach ihrer Brustkrebsdiagnose im Internet nach Hilfsangeboten suchte und an der ungeordneten Informationsflut verzweifelte. Man findet im Netz alles – und nichts. Denn wer kann schon bei diesem Thema zwischen Wahrheit und Fake unterscheiden, wem kann man glauben, welche Angebote sind wirklich seriös?

Hier stößt die Hamburger Krebsgesellschaft mit ihrem kompetenten Team von Beraterinnen, die Krebspatienten sowohl psycho-onkologisch als auch mit deren finanziellen Sorgen (siehe Artikel) begleiten, genau in die richtige Lücke. Sie helfen dabei, die Gedanken und Gefühle zu ordnen, die richtigen Anträge bei den Behörden zu stellen, und bieten Kurse an, die genau auf die Bedürfnisse von Patienten zugeschnitten sind. Die Beraterinnen können den Kranken zwar nicht das Leid nehmen, aber sie zumindest stärken und den Austausch unter ihnen fördern. Hamburger können froh sein, dass es in der Stadt so etwas gibt.

So eine Hilfe, die Informationen sortiert, Ängste ernst nimmt und Betroffene miteinander vernetzt, müsste es an einer Stelle bundesweit geben – dann gern auch im Internet.