Nervenkitzel beim Rolli-Skaten

Das Haus der Jugend in Eidelstedt bietet den neuen Trendsport an. Interessierte können dorthin kommen oder zum „Wheelchair Skate Jam“ am 12. Mai

Natürlich kribbelt es, wenn Anne Sophie Ohlhoff oben an der Rampe steht. Unsicherheit, soll ich oder lieber nicht? Da geht’s schließlich ziemlich steil runter. Kontrolle ist dann so eine Sache. Überwinden die andere. Also – ab: Die Räder laufen lassen. „Unten ist es dann einfach cool, wenn man die Ängste oder den Respekt vor dem Hindernis überwunden hat. Das ist echt ein Glücksgefühl“, sagt sie. Anne Sophie fährt seit sie ein Kind ist im Rollstuhl - sie hat Spina bifada, besser bekannt als offener Rücken. Das heißt aber nicht, dass die 17-Jährige keine Spannung, Herausforderung und Nervenkitzel sucht. „Ich fand den Sport von Anfang an cool und auch, dass er im Rollstuhl möglich ist“, erzählt sie. David Lebuser sei „Schuld“ an ihrem aufregenden Hobby. „Meine Physiotherapeutin hat mir bei der Krankengymnastik einen Artikel über David gezeigt und was der so macht“, erzählt Anne Sophie, „das wollte ich ausprobieren und bin dann nach Hamburg in den Inselpark gefahren, wo David einen Workshop veranstaltete.“

Das war vor vier Jahren. Und seitdem ist sie dabei. David Lebuser ist Deutschlands erster Wheelchair-Skater, seit fast sieben Jahren schon. Er will sich testen, das Adrenalin spüren, Grenzen ausloten. Und er will seine Erfahrungen an andere Rollis weitergeben, an solche wie Anne Sophie. „Die Kids sollen sich selbst ausprobieren und sehen, was man mit einem Rollstuhl alles machen kann“, erzählt der 31-Jährige.

Im Inselpark gibt es einen Workshop zum Rolli-Skaten

Am 12. Mai gibt es dafür im Inselpark in Wilhelmsburg wieder eine Chance. Beim „Wheelchair Skate Jam“ zeigen David Lebuser und Patrick Krause vom Deutschen Rollstuhl-Sportverband in einem Kurs, was alles möglich ist.

Am ersten Sonnabend im Monat von 13 bis 16 Uhr läuft Wheelchair Skaten aber auch regelmäßig im Ackerpoolco, dem Haus der Jugend in Eidelstedt. Das ist ein Erfolgsprojekt und Georg Becker, der Leiter der Einrichtung, ist schon ein wenig stolz darauf: „Zwischen zwölf und 18 Teilnehmer sind immer da, der Stamm sind etwa 30 Aktive ab sechs Jahren.“ Lebuser ist dann auch da und zeigt Tricks, feilt aber auch an seinen eigenen Stilelementen. Wer ihn jedoch fragt, wer etwas von ihm lernen will, der bekommt auch etwas beigebracht. Gleichzeitig motiviert Lebuser auch andere, ihr Wissen weiterzugeben: „Neulich habe ich gesehen, wie einer, der auch erst zum zweiten Mal dabei war, einem absoluten Neuling schon selber Tricks gezeigt hat. Genauso soll das sein.“

Seit zweieinhalb Jahren gibt es die Eidelstedter Wheelchair-Skater-Gruppe. Passend war zu Anfang, dass es im „Ackerpoolco“ schon länger eine Halle mit vielen mobilen Skate-Elementen gibt, wie Quader, Rampen, Halfpipes und dergleichen, die je nach Mut und Schwierigkeitsgrad variiert werden können. Montags und dienstags toben sich in der Halle die Fußgänger auf Ska

Gewagter Trick beim Rollstuhlskating

Foto: Georg Becker

teboards aus.

David Lebuser sieht seinen Weg als Berufung

„Da haben wir gedacht, wir versuchen es einfach mal mit Rollis“, erzählt Becker. Also startete David Lebuser einen Workshop, wie er sie seit Jahren in ganz Deutschland immer wieder anbietet. Er selbst kann nicht mehr laufen, seit er im August 2008 betrunken nach einer Party in einem Treppenhaus schwer gestürzt war. Der Zufall wollte es, dass damals im Krankenhaus im TV eine Übertragung der Paralympics liefen. Das hat ihm Mut gemacht.

Inzwischen kann er Kunststücke, die so in Deutschland niemand macht. Er empfindet seinen Weg als Berufung, auch anderen zu helfen, ihre Grenzen zu überwinden. „Der Glücksausstoß nach einem gelungenen Trick ist überragend“, erzählt er. Dass der Fachberater für ein Sanitätshaus für Kinder vor 16 Monaten von Dortmund nach Hamburg umgezogen ist, ist natürlich auch ein Glücksfall für das „Ackerpoolco“ und die Arbeit dort. Am Anfang aber brauchten sie einen langen Atem, bis das Angebot ankam: „Da habe ich gedacht, das wird nie was“, erinnert sich Lebuser, „da war ich oft allein.“

Inzwischen brummt der Laden. Etliche, überwiegend Kinder und Jugendliche, hat er schon davon überzeugt, dass sich Rollstuhl und Funsport nicht ausschließen müssen. Auch Anne Sophie wird von ihren Eltern regelmäßig aus einem Dorf in der Lüneburger Heide nach Eidelstedt gefahren: „Sie hatten am Anfang Angst, dass ich mir etwas breche. Das kann mir als Fahrradfahrer aber auch passieren.“ Natürlich gibt auch sie in Eidelstedt ihr Wissen an „Frischlinge“ weiter: „Wir unterstützen uns hier alle mit Tipps.“

Das Training ist auch Alltagshilfe für Rollstuhlfahrer

„Das was wir hier bieten, ist auch Alltagshilfe für Rollstuhlfahrer“, sagt „Ackerpoolco“-Leiter Georg Becker, „denn darauf kommt es auch an. Wie komme ich einen Kantstein oder Stufen runter.“ Dieses Können bringe Selbständigkeit. Anne Sophie Ohlhoff bestätigt das: „Es hilft unglaublich, wenn man mit seinem Rollstuhl perfekt auch in schwierigen Situationen umgehen kann“, sagt sie, „das lernt man hier bei all den Hindernissen auf spielerische Art.“

Am 18. Mai will sie in Berlin bei der zweiten deutschen Meisterschaft starten. WCMX heißt dieser Sport in der Szene, Wheelchair Motocross. Das ist dann richtig körperliche Arbeit im Wettkampfmodus. „Ich habe aber auch schon Muskelkater nach so einer Trainingsstunde, dann merke ich, was ich getan habe“, erzählt Ohlhoff. „Denn das Ziel ist, dass das Rollen in den Hindernissen einfach und natürlich aussieht.“

Inzwischen ist das Eidelstedter Projekt preisgekrönt: Eine „Anerkennung“ beim Werner-Otto-Preis gab es in diesem Jahr von der Alexander Otto Sportstiftung. Die 5.000 Euro Preisgeld helfen sehr. Die Rampen können nun ausgebaut, die Halle optimiert werden. Und ein Teil von dem Geld soll für den Ausflug Ende August zur WM nach Köln verwendet werden. „Dann können unsere Sportler andere Weltklasse-Skater live erleben“, sagt Georg Becker. Einen davon kennen sie sehr gut und den wollen sie dabei unbedingt unterstützen: David Lebuser ist dort auch am Start.