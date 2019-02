Liebe Leserinnen, liebe Leser

Gerade erst in dieser Woche habe ich mir den Kinofilm „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“ angeschaut, bei dem es um zwei Freundinnen geht, von denen eine Brustkrebs bekommt. Sie hat zwei kleine Kinder, und eine der schwierigsten Fragen war auch in diesem Plot: „Wie erkläre ich das meinen Kindern?“ Die krebskranke Frau zeigt ihnen ein Zeichentrick-Video, wie Chemotherapie funktioniert. Das fand ich erst albern, aber dann doch beim Nachdenken darüber gut. Weil das Filmchen so gemacht ist, dass Kinder verstehen, wie die Therapie ihrer Mutter funktioniert.

Kinder merken sehr gut, wenn es den Eltern schlecht geht. Man schützt sie nicht, wenn man sie belügt. Im Gegenteil, manche denken dann womöglich, dass es ihre Schuld ist, wenn Eltern weniger Zeit oder schlechte Laune haben. Sie müssen verstehen, warum es der Mutter oder dem Vater nicht gut geht oder warum einer von ihnen auch mal im Bett bleiben muss, weil sie oder er zu schwach zum Aufstehen ist. Ganz wichtig ist dabei die Begleitung durch eine Institution wie die Stiftung phönikks, welche die ganze Familie bei einer Krebserkrankung mit einbezieht und gerade auch Kindern ein Angebot gibt, sich mit anderen über ihre Situation auszutauschen.

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.