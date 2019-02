Schrauben, Bleche und Fliesen regen die Fantasie an

„Die ganze Welt ist voller Sachen, und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet“, sagte schon Pippi Langstrumpf, die „Sachensucherin“ aus dem Buch von Astrid Lindgren. Susanne Günsch ist auch eine Sachensucherin. Sie beschafft übrig gebliebene und nicht benutzte Materialien von Firmen für das Projekt „Remida – das kreative Recycling Centro“ in Altona, um sie an Kitas, Schulen und Kulturprojekte zur Weiterverwendung abzugeben.

Im großen Ausstellungsraum an der Bornstraße sind unbedruckte Pizzakartons zu einer Pyramide gestapelt, in den Regalen liegen Musterstoffstücke, es gibt Folienstreifen, Papierabschnitte, Stanzbleche, Schrauben, Papprollen, Fliesen, Rohrabschnitte, Verpackungen, Tauenden, Flaschen, Verschlüsse, CD-Hüllen – gefragt sind große Mengen.

„Anleitungen kann man vergessen, wir wollen die eigene Fantasie anregen“, sagt Susanne Günsch. Das Wort basteln möchte die Pädagogin am liebsten aus dem Sprachschatz streichen. Es gehe eben gerade nicht darum, dass jedes Kind die gleiche Katze aus einer Schablonenvorlage ausschneidet. Die Idee, sogenannte bedeutungsoffene Materialien zum Bauen, Gestalten und Spielen zu nehmen, sei auch für manche Erzieherin gewöhnungsbedürftig. „Kauft weniger und gebt den Kindern Zeit, die Dinge zu entdecken“, rät Günsch ihnen, „und lasst den Kleber weg, weil damit nichts mehr verändert werden kann.“

Grundlage dieser Herangehensweise ist die Reggio-Pädagogik aus Italien, in der ästhetische Bildung im Vordergrund steht und Künstler regelmäßig in Kitas mitarbeiten. Während dort weit verbreitet ist, dass Wirtschaftsunternehmen Container mit Materialien für Remida auf ihr Firmengelände stellen, muss Susanne Günsch in Hamburg und Umgebung noch viele Klinken putzen, um Unternehmen für das Projekt zu gewinnen. „Dabei sind wir ein echter Gewinn für Hamburg“, sagt die 54-Jährige, denn bundesweit sei Remida einmalig. 2018 bekam das Projekt den Zeitzeichen-Preis, eine Auszeichnung auf Grundlage der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Der Name leitet sich ab von Midas, einem König im alten Griechenland, unter dessen Händen alles zu Gold wurde, „RE“ ist das Kürzel für Reggio Emilia, aber auch für REcycling.

Susanne Günsch hat zwar schon einige gute Zulieferer, vom Handwerksbetrieb bis zum Dax-Unternehmen, sie wünscht sich jedoch weitaus mehr Engagement der Hamburger Wirtschaftsbetriebe. „Viele Firmen können sich gar nicht vorstellen, was Remida ist, und fragen: ,Was wollen Sie denn mit unseren Plastikschnipseln?‘. So fahre ich am besten selbst hin und führe persönliche Gespräche“, sagt sie. „Ich erkläre, wie die Bereiche Umwelt, Wirtschaft, Bildung und Kultur hier zusammengeführt werden können. Denn zu Erziehung und Bildung kann und sollte die ganze Stadt beitragen.“ Die Arbeit in der Remida erledigen Ehrenamtliche, bislang sei kein Cent öffentliches Geld geflossen, finanziert werden Miete und Betriebskosten aus den Gebühren. Rund drei Euro pro Kind und Jahr müssen gezahlt werden, 100 Kitas, Schulen und Kulturprojekte machen bisher mit. Dafür dürfen sie immer wieder etwas Neues aus der Remida holen. Susanne Günsch ist auch im zwölften Jahr noch begeistert von der Vision, scheinbar nutzlosen Dingen zu neuer Verwendung zu verhelfen. Sie berät gerne andere Projekte in Sachen Recycling. „Für viele ist die Idee noch schwer verdaulich, weil Recycling mit Müll verbunden wird. Doch es geht hier nicht um Sachen aus dem gelben Sack, sondern um fantasievolles Gestalten mit den Ressourcen.“ Auch in Workshops und Fortbildungen vermittelt Günsch ihre „Mission Kreativität“.

Sie selbst hatte noch das Glück, als Kind in der Uhrmacherwerkstatt ihres Vaters spielen zu dürfen. Mit Remida verhilft sie den überwiegend Knöpfe drückenden und auf Glasoberflächen herumwischenden Heranwachsenden unserer Zeit zu sinnlichen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Materialien.

Zum Kennenlernen: Vom 4.–23. Februar ist Susanne Günsch dienstagnachmittags mit Remida-Material in der Mercado-Ausstellung „Natur und Umwelt“, Ottenser Hauptstr. 10. Infos: www.remida.de

