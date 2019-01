Liebe Leserinnen, liebe Leser

Seit 18 Jahren wohne ich mit meiner Familie in unserem ruhigen, netten Stadtteil und ungefähr genauso lange nehme ich mir vor, einmal ein Straßenfest zu organisieren. Aber irgendwas kommt immer dazwischen ... Zum Glück sind nun die jungen, neu zugezogenen Menschen um mich herum aktiv geworden. Die Nachbarn gegenüber haben gleich einen wunderbaren Laden namens „Quiiitsch“ eröffnet, in dem etliche Stadtteilbewohner ihre Kunstwerke anbieten. Dort gibt es auch Nähkurse für Kinder und seit Neuestem eine frei zugängliche Tausch-Box, in die ich schon ein paar Spiele und Schuhe gebracht habe und die rege genutzt wird. Der Laden ist so etwas wie ein informeller Treffpunkt der Nachbarschaft geworden, eine echte Bereicherung, zumal sie dort jetzt auch noch Paktete annehmen.

Und seit Kurzem bin ich auch bei nebenan.de (siehe Infokasten), einem Online-Portal, zu dem mich ein Nachbar eingeladen hat und in das ich nun immer mal schaue, ob etwas Nettes im Angebot ist. Derzeit gibt es eine Abnehm- und eine Sportgruppe, beides wäre passend. Das ganze Nachdenken über Nachbarschaft hat dazu geführt, dass ich jetzt schon viele Nachbarn wegen eines Straßenfestes angesprochen habe – dieses Jahr klappt es. Bestimmt!

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.