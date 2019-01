Liebe Leserinnen, liebe Leser

Es kostet Mut, eine Anzeige zu schalten, in der man nach Gleichgesinnten sucht. Aber es ist ein toller Weg, neue Kontakte zu knüpfen

Diese Woche berichtete mir Heike Uster von ihrem Treffen mit elf weiteren „Weihnachtswaisen“, die sie über unsere Mensch-Seite gesucht und gefunden hatte. Die 71-Jährige wollte nicht alleine Heiligabend feiern und organisierte einen Tisch bei einem Eppendorfer Italiener. „Alle schienen glücklich, waren nett und einander zugewandt. Eine runde Sache“, sagte Heike Uster. Und sie empfand es zudem als sehr erfüllend, anderen mit diesem Abend so eine Freude gemacht zu haben. Mit einigen neuen Bekannten aus der Tischrunde möchte sie sich auch weiterhin treffen.

Die positiven Rückmeldungen dazu zeigen, dass so ein zunächst mutig erscheinendes Unterfangen unbedingt nachahmenswert ist – nicht nur zu Weihnachten. Denn wer alleine lebt und die Familie nicht um sich hat oder einen Neuanfang nach einer Scheidung sucht, hat immer wieder Tage und Situationen, in denen er oder sie sich Gesellschaft und neue Kontakte wünscht. Nicht jeder möchte in einen Club eintreten oder zu einem Treffpunkt gehen, wo alle sich schon kennen. Eine ältere Frau, über deren Trennung ich geschrieben hatte, hat deswegen genau wie Frau Uster über eine Anzeige Gleichgesinnte gesucht und dadurch inzwischen einen sehr regen Bekanntenkreis aufgebaut.

