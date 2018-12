Hier haben wir 2018 geholfen

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der Redaktion „Von Mensch zu Mensch“ ist die Unterstützung Alleinerziehender – fast ausschließlich sind es Mütter mit ihren Kindern. Diese Frauen haben es schwer in der Gesellschaft und viele kämpfen wie Löwinnen, um ihren Söhnen und Töchtern eine gute Zukunft zu ermöglichen. So weit wir können, helfen wir dabei mit Möbeln, Elektrogeräten, Gutscheinen für Kinderkleidung, Nachhilfe- oder Musikunterricht, Fahrrädern und Computern. So unterstützten die Abendblatt-Initiativen „Kinder helfen Kindern“ und „Von Mensch zu Mensch“ 2018 fast 100 alleinerziehende Eltern.

Darunter gibt es etliche Mütter, die sich von ihren Partnern getrennt haben, weil diese ihnen und den Kindern gegenüber gewalttätig geworden waren. So sind es auch zwei alleinerziehende Frauen gewesen, die im Frühjahr und vor wenigen Wochen von ihren Ex-Partnern getötet wurden. Die beiden Mütter, die mitten am Tag erstochen wurden, hinterlassen insgesamt acht Kinder, die nun von ihren Vätern und Verwandten betreut werden. In beiden Fällen hat die Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“ den Hinterbliebenen geholfen.

Zwei Mütter, die erstochen wurden – wir helfen den hinterbliebenen Kindern

Am 12. April erstach Mado M. (33) seine Exfreundin Sandra P. (34) und ihre gemeinsame Tochter (1) im Bahnhof Jungfernstieg. Der dreijährige Sohn der Getöteten musste mitansehen, wie M. die Mutter und die Halbschwester tötete. Sandra P. hinterlässt drei weitere Söhne, die zu dem Zeitpunkt sechs, sieben und 15 Jahre alt waren.

Das Hamburger Abendblatt hat die Leser danach zu Spenden für die Söhne aufgerufen – das Echo war überwältigend. Insgesamt 46.941 Euro gingen auf das „Kinder helfen Kindern“-Konto ein, die für die Bedürfnisse der Jungen in den nächsten Jahren bereitstehen und in Absprache mit den Betreuern verwendet werden. So hat sich der älteste Sohn, der bei Verwandten in Mecklenburg-Vorpommern lebt, einen Laptop, ein Fahrrad und Kleidung gekauft, die beiden mittleren Söhne, die bei ihrem türkisch-deutschen Vater leben, haben Möbel und der Kleinste hat bisher Spielzeug und Kleidung erhalten. Auch er wohnt bei seinem Vater, mit dem er in dessen afrikanische Heimat zu Verwandten reisen durfte. Er macht zudem eine Traumatherapie.

Alleinerziehende sind ein Schwerpunkt unserer Förderung

Die Kinder und ihre Väter werden alle eng von Jugendhilfeträgern betreut. Dietmar Guse von der Einrichtung Startpunkt begleitete Sandra P. schon vor der Gewalttat. Er betreut nun weiter die beiden mittleren Jungen – beide Grundschulkinder – und ihren Vater S., „der sich sehr liebevoll und fürsorglich um die Jungs kümmert“, sagt der Psychotherapeut. Die drei haben vor Kurzem eine gemeinsame Vater-Kind-Kur gemacht und S. hält zudem engen Kontakt mit dem ältesten Sohn von Sandra P., der seine Geschwister regelmäßig in Hamburg besucht. „Die Spenden der Abendblatt-Leser helfen den Vätern und Kindern sehr und sie sind sehr dankbar für diese Unterstützung“, versichert Guse.

Auch die vier Kinder im Alter von sieben, elf, 14 und 18 Jahren, der am 5. Dezember ermordeten Juliete H. erhalten Hilfe von der Abendblatt-Initiative – „Kinder helfen Kindern“ bezahlt die Weihnachtsgeschenke.

H. war in ihrer Wohnung in Altona-Nord mit mehreren Messerstichen getötet worden – mutmaßlich von ihrem getrennt lebenden Ehemann. Nach Angaben der Polizei entdeckte der elf Jahre alte Sohn das blutüberströmte Opfer im Schlafzimmer – ein Anblick, der ihn vielleicht lebenslang traumatisiert. Zum Glück kümmert sich die Familie des Opfers nun intensiv um die Kinder.

Oft werden wir gefragt, wie wir in der Redaktion „Von Mensch zu Mensch“ dieses Leid, mit dem wir täglich konfrontiert werden, aushalten. Manchmal sind wir sehr traurig, aber zumindest können wir finanziell für Entlastung sorgen und so den Betroffenen eine Last abnehmen. Möglich ist das nur durch die Leserspenden. Danke an alle, die geholfen haben, danke an alle Spender!

Projekte und Menschen, die wir unterstützt haben

Bildung: Das MUT-Camp, die Joblinge, die Lernferien „climb“, der Verein ISI – all das sind wiederkehrende Projekte, die „Kinder helfen Kindern“ seit Jahren unterstützt, um Kindern und Jugendlichen Lust auf Schule und Bildung zu machen und bei Lernprozessen zu helfen. Denn Lesen und Schreiben sind wichtige Grundpfeiler fürs Leben. Wir unterstützten als einer der Hauptförderer die „Hamburger Märchentage e. V.“ und den dazugehörigen „Märchenschreibwettbewerb“, bei dem Hamburger Schüler sich als Märchenautoren üben.

Wir fördern die Wilhelmsburger Lesewoche im November und haben 13 Hamburger Grundschulen Lesungen des Schauspielers und Buchautors Christian Berg finanziert.

Nach einem Brand in der Schule Eckerkoppel konnten durch unsere Hilfe neue Lernmittel und Spiele angeschafft werden. „Das Kinderlachen ist auf den Schulhof zurückgekehrt“, ließ uns San­dra Nichelmann vom Vorstand des Fördervereins wissen.

Menschen mit Behinderung: Vier Familien konnten wir über „Kinder helfen Kindern“ bei der Anschaffung eines behindertengerechten Autos helfen, dadurch sind die Eltern nun flexi­bler in ihrem sehr belasteten Alltag: Außer Fahrten zu Arztterminen und Therapien können sie nun auch Ausflüge mit ihren Kindern unternehmen.

Ebenso halfen wir in vier Fällen bei der Ausbildung und Anschaffung eines Assistenzhundes für Jungen und Mädchen mit Behinderung. Die Ausbildung eines solchen Tieres ist sehr kostspielig, doch der Hund ist anschließend ein zuverlässiger und hilfreicher Begleiter für Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen.

Über die Initiative „Von Mensch zu Mensch“ ermöglichten wir es einem erwachsenen Tischtennisspieler mit Behinderung, an Turnieren in Deutschland teilzunehmen. Zwölf Menschen mit psychischen Einschränken und Angststörungen erhielten Fahrräder, damit sie mobiler werden und mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Reisen: Der Bedarf steigt: Immer mehr Schulen, Vereine und Jugend-Wohngruppen fragen bei der Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“ nach einer Finanzspritze für die Ferienzeit, um den von ihnen betreuten Kindern und Jugendlichen ein paar Tage Erholung zu ermöglichen. Für etliche ging es zum ersten Mal ans Meer oder in die Berge. So konnten 15 Mütter mit 40 Kindern in das Familiencamp des Christlichen Kinder- und Jugendwerks „Die Arche“ fahren. Zudem ermöglichten wir es einigen minderjährigen Flüchtlingen, ihre Eltern nach Jahren der Trennung wiederzusehen.

Unsere Abendblatt-Hilfsinitiative „Von Mensch zu Mensch“ unterstützte ­bedürftige Senioren bei Ausflügen und kleinen Reisen. Die Gruppe „Die Müdeknochen“ konnte so eine Ausfahrt organisieren. Ebenso halfen wir bei der Finanzierung gruppentherapeutischer Reisen nach Schleswig-Holstein.

Lebenshilfe: Arme Senioren, Alleinerziehende, psychisch und körperlich Kranke: Viele Bedürftige schreiben uns selbst oder über eine Hilfsstelle an und benötigen oft nur eine kleine Unterstützung für ihren ­Lebensunterhalt, die wir vor allem über das Spendenkonto „Von Mensch zu Mensch“ finanzieren. Wir gaben Zuzahlungen für Brillen, Medikamente und medizinische Hilfsmittel, die von den Krankenkassen nur teilweise übernommen werden. Wir gaben Gutscheine für Kleidung und Schuhe für Kinder und Erwachsene aus, bezahlten Rechnungen für Stromnachzahlungen und Fahrräder sowie diverse Regale, Betten, Matratzen, Herde, Kühlschränke und Waschmaschinen. Wir arbeiten bei Möbelanfragen mit der „Möbelkiste“ zusammen, einem Sozialkaufhaus in Dehnhaide, das nicht nur neue Stücke günstig anbietet, sondern sie auch anliefert. Auch Küchengeräte erhalten Bedürftige direkt von einem Elektrohändler unseres Vertrauens, der uns eine Rechnung stellt und direkt an die Antragsteller liefert.

Sportprojekte: Bewegung tut gut, Sport hält Körper und Geist fit. Alle Hamburger Kinder sollen die Möglichkeit haben, Sport zu treiben, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Knapp 8000 Kinder und Jugendliche wurden durch „Kids in die Clubs“, eine Gemeinschaftsaktion der Hamburger Sportjugend, der Sportbehörde und „Kinder helfen Kindern“ mit Vereinsbeiträgen unterstützt. Diverse Hamburger Zirkusschulen wie die Rotznasen und den Mitmachzirkus Zaretti fördern wir. Der Streetworker und Vereinsgründer der „St. Pauli Bats“, Samer Ismailat, gehört auch zu denen, die regelmäßige Unterstützung erhalten, schafft er es doch, mit seinen Basketball-Camps und seiner von uns finanzierten mobilen Korbanlage gefährdete Jugendliche von der Straße zu holen.

Das Projekt „Jenfelder Kinder in Bewegung“ haben wir unterstützt sowie einzelne Kinder und Jugendliche, die eine Randsportart ausüben möchten, sich die Vereinsbeiträge und Sportausrüstung aber nicht leisten konnten.

Therapien: Die Geburt eines Kindes birgt leider auch immer wieder Risiken. Etliche Kinder kommen hirngeschädigt zur Welt und können nicht krabbeln oder laufen. Durch die aus Ungarn stammende Petö-Therapie werden bei den Kleinen Impulse gesetzt, die zu großen Erfolgen im Bewegungsapparat führen können. Wir haben vier Kindern eine Petö-Therapie finanziert.

Viele Kinder benötigen bereits in der Grundschule Hilfestellung beim Lernen. Jungen und Mädchen, die eine Dyskalkulie und Legasthenie haben, finanzierten wir individuellen Nachhilfeunterricht und spezielle Lerntherapien.

Für eine Förderschule und einzelne Kinder übernahmen wir die Kosten für eine Hippotherapie. Beim therapeutischen Reiten wird ein speziell ausgebildetes Pferd eingesetzt. Diese Therapie wird bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems im Stütz- und Bewegungsapparat eingesetzt. Halbseitig gelähmte Menschen können ein Gefühl für ihre Körpermitte entwickeln.

Benefiz-Aktionen zu unseren Gunsten

Spenden zu Jubiläen und Geburtstagen und etliche Spenden-Aktionen gab es 2018 zugunsten der Abendblatt-Initiative „Kinder helfen Kindern“: Im April fand das Konzert „Kinder singen für Kinder“ im Michel statt, veranstaltet vom Lions Club Hamburg-Hoheneichen, Young ClassX und dem Abendblatt. Im Juni liefen 21.800 Hamburger beim HSH Nordbank Run zugunsten der Abendblatt-Initiative durch die HafenCity (am 22. Juni 2019 ist der nächste Lauf).

Der September war der Aktions­monat: Da fand das Drachenbootrennen auf der Alster von Kiwanis e. V. statt sowie das Benefizkonzert mit dem Pianisten Sebastian Knauer, organisiert vom Lions-Club Hamburg-Uhlenhorst und die Benefiz-Lesung von Christian Berg mit seinen Freunden, die Bergs Buch „Rumpelröschen“ vorlasen. Im Dezember besuchten 4000 Zuschauer die Abendblatt-Benefizveranstaltung „Märchen im Michel“. Zusätzlich gab es Charity-Indoor-Cycling-Events im Meridian Spa und in der Kaifu-Lodge Hamburg.

