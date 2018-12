Suppenküche als Ort der Geborgenheit

Es ist Winter in Riga und eiskalt. Im November fallen die Temperaturen in Lettland schon auf Minusgrade. Inmitten dieser klirrenden Kälte macht sich Grazyna Bērziņš auf den Weg zur Suppenküche der „Sveta Jana Palidziba“, einer Schwesterorganisation der Johanniter. „Man muss rechtzeitig da sein, sonst wird die Schlange so lang und ich kann doch nicht mehr so gut stehen.“

Die 68-jährige Grazyna Bērziņš kommt fast täglich in der Suppenküche vorbei, um sich aufzuwärmen und Bekannte zu treffen. Ihre geringe Rente reicht einfach nicht zum Leben. Besonders im Winter wird der Hunger zum ständigen Begleiter, weil das Geld nicht für Nahrung und Heizkosten reicht. Das bedeutet für diejenigen mit niedrigem Einkommen: entweder heizen oder essen. „Ich wüsste gar nicht, was Vladim und ich ohne die Suppenküche machen würden.“ Vladim ist Bērziņš’ 74-jähriger Nachbar, dem sie immer eine Suppe mitbringt. Er schafft den beschwerlichen Weg zur „Sveta Jana Palidziba“ selbst nicht mehr.

Doch geht es in der Suppenküche nicht nur um das leibliche Wohl. Für die Gäste leisten die ehrenamtlichen Helfer viel mehr als nur die Versorgung mit warmen Mahlzeiten. Die Suppenküche ist ein Zufluchtsort, ein Ort der Geborgenheit. Organisiert als Tischgemeinschaft in familiärer Atmosphäre, nicht als anonyme Verteilungsstätte für Hungrige. Ein Leben miteinander für wenige Stunden. Und für diejenigen, die selbst nicht kommen können und niemanden mehr haben, gibt es eine Art sozialen Besuchsdienst, der die Suppe bei Wind und Wetter vorbeibringt und nach dem Rechten sieht.

Da die Armut jährlich wächst, gibt es mittlerweile zwei Außenstandorte im näheren Umfeld Rigas. So werden dank der Spenden aus Deutschland täglich 350 Liter Suppe an mehr als 700 Bedürftige ausgegeben. Die Suppenküche finanziert sich ausschließlich aus Spenden, die vollständig in die Mahlzeiten für Menschen in Not fließen.

Die Malteser in Litauen bringen Essen zu den Armen

Der Komponist Jonas M. lebt allein in einer winzigen Wohnung in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Der 71-Jährige ist sehr mager. Von 132 Euro Behindertenrente bleibt manchmal nichts fürs Essen übrig. Geblieben sind ihm nur Erinnerungen und seine Musik.

Nach dem Kompositionsstudium in Moskau kehrte Jonas nach Litauen zurück und arbeitete als Musiklehrer. Beim Versuch prosowjetischer Einheiten, im Januar 1991 die junge Demokratie zu stürzen, erlitt er eine schwere Kopfverletzung durch den Gewehrkolben eines Soldaten. Es folgten sechs Monate im Krankenhaus, vier Schlaganfälle und der Verlust seiner Arbeit. „Als meine Mutter noch lebte, reichte das Geld mit Müh und Not, jetzt ist es sehr schwer“, sagt er. „Ich bin sehr dankbar, dass mir die Malteser Suppe bringen und mir mit Lebensmitteln aushelfen. Mantas ist wie ein Sohn für mich“, sagt der alte Mann über den Ehrenamtlichen, der ihn alle zwei Tage besucht. „Egal, wie eilig er es hat, er findet immer Zeit für ein Gespräch.“ Jonas kann seine Wohnung kaum verlassen. „Mir wird schwindlig. Ich habe Angst hinzufallen und nicht wieder aufstehen zu können.“

Seit Kurzem kann er kaum noch sprechen und er trägt einen Zettel bei sich, auf dem „Ich kann nicht sprechen“ steht.

2017 verteilten ehren- und hauptamtliche Malteser regelmäßig mehr als 151.000 warme Mahlzeiten an 613 bedürftige Menschen in 22 Städten. 400 Helfer besuchen in 13 Städten Litauens 1749 einsame und hilfsbedürftige Menschen. Die Hamburger Malteser unterstützen fünf sogenannte Kinderoasen, in denen 335 Kinder täglich ein warmes Mittagessen erhalten. Es sind Kinder, die zu Hause häufig Gewalt ausgesetzt sind. „Der Bedarf an Hilfen in Litauen ist nach wie vor sehr groß. Schon mit geringen finanziellen Mitteln können wir für die Menschen viel erreichen“, sagt Jörg Baumann, Auslandsbeauftragter der Malteser Hamburg.

ASB-Familienzentrum – ein Zufluchtsort für junge Frauen

Die Mitarbeiter des Litauischen Samariterbundes (LSB) kümmern sich in Kaunas häufig um junge Mütter, die aufgrund von häuslicher Gewalt, Trennung von ihren Partnern oder weil sie unehelich ein Kind bekamen, ihr Zuhause verloren haben. Die Frauen kommen dann oft in das Familienzentrum des LSB in Kaunas und bitten um Hilfe. Das Familienzentrum beherbergt einen Seniorentreff, einen Kindergarten und eine Sozialhilfeberatung. Es gibt noch Räume im Dachgeschoss, die aber nicht ausgebaut sind, sodass die Mitarbeiter den Frauen mit ihren Kindern nur im Sommer für ein oder zwei Nächte einen Raum anbieten können. Im Winter ist das nicht möglich, da es unter dem Dach eiskalt ist.

Gerade mit Blick auf die kalte Jahreszeit möchte der Vorsitzende des LSB, Mindaugas Velyvis, die Räume nun ausbauen, um den Frauen kurzfristig zu helfen und vor dem Kältetod zu bewahren. Detlef Hapke, der Vorsitzende des ASB Hamburg-Nordost, hat sich gemeinsam mit Mitarbeitern des LSB die Möglichkeiten vor Ort angesehen. „Die Dachgeschosszimmer im Familienzen­trum sind nicht beheizt, sehr unwirtlich und so nicht bewohnbar. Wir müssen menschenwürdige Räume daraus machen“, sagt Hapke. Es gibt keinen Wasseranschluss und somit keine Toilette im Dachgeschoss.

Der ASB Ortsverband Nordost hat schon einige Maßnahmen am Dach unternommen, aber weitere Arbeiten sind noch nötig, um die Räume solide auszubauen. „Bitte helfen Sie uns, die Situation zu verbessern“, sagt Gerd Prüfer, Litauenbeauftragter des ASB in Hamburg.

Falls Sie spenden möchten

Malteser: Haspa, IBAN: DE 33 2005 0550 1280 2163 99, Stichwort: Litauenhilfe

Arbeiter-Samariter-Bund: HSH Nordbank,

IBAN: DE95 2005 0550 1217 1630 52,

Stichwort: Kaunaus

Johanniter: Bank für Sozialwirtschaft,

IBAN: DE31 3702 0500 0004 3249 01,

Stichwort: Suppenküche Riga

