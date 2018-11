Liebe Leserinnen, liebe Leser

In dieser Woche war ich bei einer spannenden Veranstaltung zum Thema Digitalisierung. Es war im Rahmen des Dialog-Forums, zu dem die Bischöfin Kirsten Fehrs regelmäßig am Buß- und Bettag Verantwortliche aus der Wirtschaft einlädt. Es geht darum, Kirche und Wirtschaft miteinander zu vernetzen. Diesmal ging es um die Frage, wie weit Kirche und Gesellschaft beim Digitalisierungswahn mitmachen sollten und ob der religiösen Institution noch eine andere Rolle zukommt. In meiner Runde waren wir der Meinung, dass Kirche unbedingt auch ein Ort bleiben sollte, an dem es strikt analog zugeht, wo man hingehen und mit realen Menschen eine Gemeinschaft bilden kann. Ich bemerkte bei dieser Diskussion, dass es vielen in meinem Alter ähnlich geht wie mir. Wir sind alle online unterwegs, kommunizieren digital, bestellen Waren und lesen Medien, aber es kommt bei uns auch immer mal wieder das Gefühl der Überforderung auf. Und ich frage mich häufig: Kommuniziere ich genügend in den sozialen Medien oder verpasse ich gerade einen Trend? Ich fühle mich gehetzt – bis ich das Wochenende erreiche und bei einer Verabredung mit guten Freunden merke, dass ich die Kommunikation von Mensch zu Mensch einfach am meisten liebe.

