Wenn die Schaltzentrale im Hirn ausfällt

Christine Hyung-Oak Lee schrieb das Buch: „Der Tag, an dem mein Hirn still stand“

Wenn das Gehirn krank wird, sind die sichtbaren Folgen für Außenstehende nur ein kleiner Teil dessen, womit der betroffene Mensch sich selbst auseinandersetzen muss. Selten kann der Geschädigte noch schildern, was in ihm vorgeht. Christine Hyung-Oak Lee ist dies mit ihrem Buch „Der Tag, an dem mein Hirn stillstand“ geglückt, da sie ihre Erfahrungen, Eindrücke und Gefühle von Beginn ihrer Erkrankung an aufgeschrieben hat. Die Leiterin einer Personalabteilung erlitt mit 33 Jahren einen Schlaganfall. Sie erzählt, wie sie mit den Ausfällen und Nachwirkungen lebt und wie belastend ihr verändertes Verhalten für ihr Umfeld war.

Kurz nach dem Infarkt im Thalamus, der Schaltzentrale für die Verarbeitung von Sinneseindrücken, war die Außenwelt für sie fast ausgeblendet. „Ich wusste nicht, wie spät es ist. Und es kümmerte mich nicht, dass ich kaum etwas mitkriegte … Ich konnte auch keine einzige Entscheidung treffen, monatelang nicht.“ Die junge Frau schläft „fast rund um die Uhr“, die Welt um sie herum ist für sie nicht fassbar. Sie hat ihr Kurzzeitgedächtnis verloren, erkennt zwar alte Freunde und ihre Familie, vergisst aber, dass diese noch vor wenigen Minuten im Krankenzimmer waren, und begrüßt sie freudig aufs Neue, wenn sie nur eine Vase für die eben mitgebrachten Blumen geholt haben. Oder sie bietet ihren Besuchern alle paar Minuten Kekse an.

Ihr Ehemann wird zum Pflegenden, Freunde unterstützen sie nach ihrer Entlassung aus der Klinik, fühlen sich aber auch überfordert. Denn Hyung-Oak Lee kann nichts zurückgeben, sich nicht mehr für ihre Belange interessieren oder sich in ihre Angelegenheiten hineinversetzen. Für sich selbst auch nur in Alltagsdingen zu sorgen ist unmöglich. So füllt sie reihenweise Gläser mit Getränken, die dann überall in der Wohnung herumstehen. Ihr fehlt die Fähigkeit, diese Bilder mit der ursprünglichen Idee, etwas trinken zu wollen, zu verknüpfen.

Mit der Zeit erkennt sie ihre Defizite und leidet darunter, versucht – auch mit einem Blog im Internet – anderen zu erzählen, wie es in ihr aussieht. Sie fühlt sich „wie ein Idiot, der sich an nichts richtig erinnert, und das ist übel und macht mir Angst.“ Sie ist wütend und traurig und ihren Emotionen ausgeliefert. Wenn sie von einem Gefühl erfasst wird, reagiert sie unmittelbar, weint oder wird aggressiv. Und ihr Denkvermögen, das früher ausgezeichnet war und das sie immer am meisten an sich schätzte, kann sie nicht mehr kontrollieren.

Die Autorin gibt mit der Beschreibung ihrer Ausfälle, Gefühle und Verhaltensweisen einen Einblick in die Innenwelt derer, die sich auf ein normal funktionierendes Gehirn nicht mehr verlassen können. Sie erklärt auch, auf welche Weise diese Steuerzentrale des Körpers arbeitet. Es ist ein lehrreiches, anrührendes und zugleich erschreckendes Buch, das vor Augen führt, wie sich ein selbstständiges Leben plötzlich und umfänglich ins Gegenteil verkehren kann. (hwa)

Christine Hyung-Oak-Lee: „Der Tag,

an dem mein Hirn stillstand“, Kösel-Verlag,

272 Seiten, 22 Euro

