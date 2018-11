Liebe Leserinnen, liebe Leser

Im Moment kommen bei uns so viele Basteleien und Kinderbilder für die Päckchen-Aktion an, dass sich jeder Tag wie Weihnachten anfühlt

Es ist zwar noch etwas hin, aber bei uns fühlt sich derzeit jeder Tag an wie Weihnachten. Denn es kommen so viele Pakete mit Bastelarbeiten und Kinderbildern hier an. Manche Leserinnen bringen ihre Kunstwerke auch persönlich vorbei. So waren heute zwei Damen hier, die in einer Nähschule in Norderstedt arbeiten und ihre Kursteilnehmer dafür gewinnen konnten, kleine Geschenke aus Stoff zu nähen. So können wir nun Patchworktaschen, Lesezeichen, Geldbeutel und vieles andere in unsere grünen Weihnachtspäckchen legen – ­sicher zur großen Freude der Empfänger. Ein weiteres Paket, das heute für Gänsehaut bei uns sorgte, war gefüllt mit handgestickten Perlen-Teddybildern, die einen Holzrahmen haben. Heike Arnold hat sie gefertigt und dazu geschrieben, sie freue sich, dass sie etwas für unsere „wunderbare Aktion beitragen kann“.

Ich bin sehr gerührt, dass sich wieder so viele Menschen daran beteiligen und damit gemeinsam mit uns einen Gruß an die Bedürftigen in der Stadt senden. Jeder, der möchte, kann mitmachen, denn wir benötigen auch finanzielle Spenden, um die Päckchen zu bezahlen. Jeder Cent ist willkommen an das Konto „Von Mensch zu Mensch“ (siehe unten).

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.