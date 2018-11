Liebe Leserinnen, liebe Leser

Vielleicht ist es nur ein Gefühl, aber ich finde, dass die Schüler heute viel weniger Bücher in der Schule lesen als wir früher. Zumindest beobachte ich das bei meinen Söhnen. Und lesen ist dabei auch relativ, denn das ist heutzutage offenbar gar nicht mehr nötig. Im Internet gibt es von fast jedem Klassiker eine Kurzversion „to go“. In zehn Minuten sind „Der Schimmelreiter“, „Effi Briest“ oder „Antigone“ in simpler Sprache mit Playmobilfiguren erzählt. Das wird von den Lehrern durchaus goutiert, zumindest als Vorbereitung. So hatte mein jüngerer Sohn die Hausaufgabe, sich erst auf Youtube ein Video über „Faust 1“ anzuschauen, bevor er Goethes Klassiker selber lesen sollte. ­Video – meinetwegen. Aber wir Eltern haben ihn dennoch genötigt, auch das Reclamheft in die Hand zu nehmen, und ihn während einer langen Autofahrt daraus laut vorlesen lassen.

Um ihm Goethe noch weiter schmackhaft zu machen, gehen wir in der kommenden Woche ins Altonaer Theater und sehen dort „Goethes sämtliche Werke … leicht gekürzt“. Denn Klassiker können ja auch in kleinen Happen Spaß machen. Es gibt übrigens noch ein paar Tickets – falls Sie oder Ihre Kinder beim Lesen Lust auf Goethe bekommen haben.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.