Ein Tabuthema: Suizid im Alter

Was macht das Leben im Alter lebenswert? „Die Familie, Gespräche und Kontakte mit anderen Menschen, Spiele, ausgehen und beweglich sein“, sagt Pastor Reinhard Dircks, Leiter des Beratungs- und Seelsorgezentrums der Hauptkirche St. Petri. Er beobachtet jedoch eine zunehmende Vereinsamung von Senioren in der Stadt und zudem mit Sorge, dass der Anteil älterer Menschen, die sich das Leben nehmen, überproportional hoch ist. Deswegen organisiert das Beratungszentrum gemeinsam mit den Telefonseelsorge-Einrichtungen in Hamburg am 16. November eine Podiumsdiskussion zum Thema „Suizidprävention im Alter – Was macht Sinn?“ unter anderem mit einer Rechtsanwältin, einer Pastorin, einem Chefarzt, einem Altenheim-Leiter und Weihbischof i.R. Hans Jochen Jaschke.

Pro Jahr gibt es rund 10.000 Suizide, 40 Prozent werden von Männern und Frauen begangen, die älter als 60 Jahre sind. Fast alle zwei Stunden stirbt so ein älterer Mensch in Deutschland durch eigene Hand. Und oftmals ist es ein stiller Tod, der – anders als bei jüngeren Menschen – kaum Aufmerksamkeit bekommt.

Die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, denn die Verweigerung von Nahrung oder Flüssigkeit, die Nichteinnahme von Medikamenten sowie nicht geklärte tödliche Unfälle werden bei alten Menschen vielfach nicht als Suizid gewertet oder nicht entdeckt. Suizidversuche werden aus datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt nicht erfasst.

Die Arbeitsgruppe Alte Menschen des „Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland“ beschreibt in ihrem Bericht „Wenn das Altwerden zur Last wird“ die Ursachen für den Suizid: Vor allem Männer lässt der Verlust des Partners oft hilflos und lebensmüde zurück. „Ein weiteres Motiv für die Entstehung von Suizid- und Sterbewünschen im Alter ist der befürchtete oder tatsächliche Verlust von Selbstständigkeit“. Und wenn starke gesundheitliche Probleme dazukommen, „besteht die Sorge, in Zukunft auf die Hilfe der Familie und professioneller Helfer angewiesen zu sein. Ängste, das Gefühl, nicht mehr ernst genommen zu werden, und Ohnmachtsgefühle können als unerträglich erlebt werden“, heißt es in dem Bericht.

Der häufigste Grund für Suizid im Alter sei eine tiefgreifende Depression, sagt Pastor Dircks. „Oftmals ist sie ausgelöst durch Isolation und Einsamkeit. Wenn ein Mensch nur noch schlecht hört, sich kaum bewegen kann, Schmerzen hat und wenig Besuch bekommt, fragt er sich schon, wofür und für wen er überhaupt noch lebt“, sagt der Seelsorger. Bei der Diskussion soll es neben der Enttabuisierung des Themas deswegen vor allem darum gehen, wie Gesellschaft und Kirchen auf diese Vereinsamung und Ängste alter Menschen reagieren können.

Wichtig ist: Ältere Menschen setzen ihrem Leben selten spontan ein Ende, meist denken sie vorher längere Zeit darüber nach und planen ihren Abschied vom Leben. Hinweise auf eine Suizidgefährdung sollten daher von den Angehörigen immer ernst genommen werden, vor allem wenn der Betroffene offen oder indirekt über seine Absicht gesprochen hat. In diesen Fällen sollte unbedingt der behandelnde Arzt oder in einer Senioreneinrichtung die Pflegedienstleitung informiert werden.

Podiumsdiskussion zum Thema: Suizidprävention im Alter – Was macht Sinn? 16. November, 19 Uhr, St. Petri Haus, Bei der Petrikirche 3, Eintritt frei Einen ökumenischen Gottesdienst mit den Telefonseelsorgen Hamburg gibt es am

18. November, 10 Uhr, Hauptkirche St. Petri. Hilfe: 0800/ 111 0 111 oder 0800/ 111 0 222 und unter www.telefonseelsorge.de

