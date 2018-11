Wenn Menschen zu zart besaitet sind

Mitte der 90er-Jahre hat die amerikanische Psychologin Elaine Aron angefangen, zum Thema Hochsensibilität zu forschen. Ihre These ist, dass bis zu 20 Prozent der Menschen mit einer besonders intensiven Wahrnehmung ausgestattet sind und Reize anders verarbeiten. Auch in Deutschland gibt es inzwischen Forschungen, Ratgeber und Selbsthilfegruppen zu dem Thema. Die Diplomkauffrau Jutta Böttcher (61), selbst hochsensibel, berät in ihrem Buxtehuder Institut Aurum Cordis – Kompetenzzentrum für Hochsensibilität – Menschen mit diesem Persönlichkeitsmerkmal, die sich beruflich und privat neu orientieren, und Eltern hochsensibler Kinder. Gemeinsam mit fünf weiteren Autoren hat sie nun ein Fachbuch verfasst.

Was bedeutet es, hochsensibel zu sein?

Jutta Böttcher: Hochsensible Menschen verarbeiten innere und äußere Reize auf sehr komplexe Weise und äußerst differenziert. Sie sind vernetzte Denker, nehmen viele Feinheiten wahr und sind ständig auf Empfang. Das birgt die Gefahr einer Übererregung.

Was sind ganz typische Charaktereigenschaften von hochsensiblen Menschen?

Viele haben einen hohen Perfektions- und Leistungsanspruch an sich, sind ausgeprägte Beobachter, sehr empathisch, oft sehr kreativ, künstlerisch begabt und haben ein hohes Ästhetik-empfinden. Sie diskutieren oft differenzierter, durchdenken Prozesse in allen Facetten und haben einen hohen Gerechtigkeitssinn. Manche fühlen sich aber auch schnell angegriffen. Sie sind selbst durchaus kritikfreudig, wegen ihres hohen Anspruchs auch an sich selbst jedoch weniger kritikfähig. Aufgrund ihrer tiefen Reizverarbeitung sind Hochsensible mitunter schneller erschöpft als andere, zu viel Lärm und andere intensive Reize wie zum Beispiel starke Gerüche machen ihnen oft schwerer zu schaffen.

Wie nimmt der Hochsensible sich selbst wahr?

Oft haben hochsensible Menschen das Gefühl, nicht mithalten zu können – zum Beispiel, wenn es um die Arbeit im Großraumbüro geht oder die Einladung zur After-Work-Party. Daher überschreiten sie im Alltag häufig ihre inneren Grenzen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Überfordern sie auf diese Weise ihr Nervensystem, kann sich das in psychosomatischen Störungen wie Bauch-oder Kopfschmerzen zeigen.

Sind Hochsensible also häufiger krank als andere Menschen?

Nicht unbedingt. Es kommt darauf an, ob sie gelernt haben, auf sich und ihre besonderen Eigenheiten zu achten. Auf intensives Stresserleben jedoch reagieren Hochsensible häufig schneller mit Beschwerden.

Wie merke ich, dass mein Sohn oder meine Tochter hochsensibel ist?

Solange ein Kind im Kokon der Familie ist, merken viele Eltern nichts davon. Die ersten Auffälligkeiten zeigen sich meistens in Übergangssituationen wie beim Eintritt in die Kita. Oft sind die Eingewöhnungszeiten ungewöhnlich lange, manche Kinder haben zudem eine ganz lange Beobachtungsphase, in der sie zum Beispiel wochenlang unter dem Tisch sitzen und zuschauen können, um sich dann ganz plötzlich zu integrieren. Hochsensible Kinder haben oft ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis.

Aber macht sie so ein Verhalten nicht zu klassischen Außenseitern?

Die Gefahr besteht. Denn diese Kinder denken oft schon tiefer, kommen mit ganz ungewöhnlichen, fast philosophischen Fragen um die Ecke und finden so bei Gleichaltrigen häufig kein Gegenüber. Sie orientieren sich entweder an Älteren oder Kleineren, bei denen sie die Spielregeln bestimmen können. Und wenn etwas nicht ihrem inneren Maßstab entsprechend gelingt oder sie immer wieder überreizt sind, neigen sie zu Wutausbrüchen oder innerem Rückzug.

Kann man diese Kinder besonders unterstützen?

Man sollte ihnen eine klare Tagesstruktur geben und nicht zu viele Aktivitäten nach der Kita oder Schule planen. Sie müssen lernen, wie sie sich entspannen können, denn sie stehen oft unter Daueranspannung. Dazu brauchen sie regelmäßige Freiräume, in denen sie selbstvergessen und tief entspannt spielen können. Dabei sollte man beim einzelnen Kind schauen, was es besonders gern macht, malen, bauen oder basteln. Wichtig ist es zudem, den Erziehern deutlich zu machen, dass es völlig okay ist, wenn das Kind Raum für sich sucht und auch mal alleine spielt.

In der Schule sind diese Freiräume aber nicht mehr möglich.

Das stimmt, deswegen sollten Eltern sich die Schule genau anschauen. Sie sollte dem Kind möglichst viel Sicherheit bieten, zum Beispiel in Form kleinerer Klassen. Ich rate davon ab, dem Lehrer direkt mitzuteilen, dass das Kind hochsensibel ist, um es vor Vorurteilen und Stigmatisierung zu bewahren. Entwickelt das Kind jedoch Bauchweh oder Schlafstörungen, würde ich das Thema bei der Lehrkraft durchaus ansprechen.

Gibt es einen Test, um festzustellen, ob man hochsensibel ist?

Die Amerikanerin Elaine Aron hat Fragen zusammengestellt, die auf eine Hochsensibilität hindeuten können, aber es gibt keinen Schwellenwert wie bei der Hochbegabung. Den Test findet man unter www.zartbesaitet.net.

Wie haben Sie festgestellt, dass Sie hochsensibel sind?

Ich habe schon früh gemerkt, dass ich anders ticke. Ich hatte schon immer einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, habe mich deswegen in der Schule mit Lehrern angelegt. Ich war oft „unbequem“. Ich habe mich auch gefragt, warum mir ein Thema, wie zum Beispiel das Einsetzen für eine bessere Bildung, auch persönlich so nahegeht. Und ich hatte eine Magen-Darm-Erkrankung, für die ich keine ­Erklärung fand – bis ich erkannte, dass sie mein Signalgeber für Überreizung war. Dann fiel mir ein Buch über Hochsensibilität in die Hände, und das beschrieb genau mich. Wie viele andere war ich unendlich erleichtert zu erkennen, dass ich nicht allein so anders auf diese Welt reagierte und es einen ­Namen dafür gab.

Am 23. November um 19 Uhr stellen Jutta Böttcher und Christian Schneider das Thema und ihr Buch im Wrage Seminar Center, Schlüterstraße 4, vor: „Hochsensibilität – Worauf es in der Begleitung Hochsensibler ankommt“ (Verlag Fischer & Gann). Kosten: 10 Euro. Anmeldung unter Tel. 41 32 97 15.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.