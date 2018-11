Liebe Leserinnen, liebe Leser

Unsere Söhne wollen ab jetzt alleine in Urlaub fahren. Das ist schön und etwas traurig zugleich, bedeutet es doch das Ende einer Ära

Angesichts des etwas kühlen Herbstwetters werde ich schon ein wenig melancholisch. Denn gerade erst bin ich aus einem wunderbar sonnigen Familienurlaub heimgekehrt, dem vorerst letzten gemeinsamen, wie meine beiden Söhne danach verkündeten. Natürlich sind sie alt genug und meine Freunde waren sowieso schon verwundert, dass die beiden noch mit uns reisten. Doch nun scheint es amtlich. Der Große geht nach dem Abitur auf Reisen, der Jüngere will mit seinen Kumpels im Sommer auf einer Partyinsel einen draufmachen.

Und mein Mann und ich? Wir können uns gar nicht entscheiden, wo es nächstes Jahr hingehen soll. Das erste Mal seit Jahren sind wir unabhängig von den Ferien, das heißt, wir müssen nichts früh buchen, keine überteuerten Hotels, Flüge und Mietautos bezahlen. Wir werden einfach losfahren und dort bleiben, wo es uns gefällt, ohne Rücksicht auf Party-, Ausschlaf- und Essenswünsche zu nehmen. Darüber freuen wir uns.

Aber irgendwie nagt das auch an mir. Es ist erneut ein Abschied von einer Zeit mit den Kindern, die so nie wiederkommt. Vielleicht gehen sie in ein paar Jahren wieder mit zum Skifahren oder für ein paar Tage auf eine Insel. Aber erst einmal heißt es für uns Besinnung auf einen Urlaub zu zweit.

