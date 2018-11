Wie Fremde zu Freunden werden

Kahraman Qassim, eine junge Mutter aus Syrien, kocht heute ein Reisgericht mit Hühnerfleisch, Gemüse und Nüssen. In der Brühe, in der sie das Fleisch kocht, schwimmen Zwiebeln, Kardamon und einige Lorbeerblätter. Saeed Shafeiuoon aus dem Iran zaubert im Ofen ein Omelett mit vielen Tomaten. Ebenfalls aus dem Iran kommen Zahra und Hasti Ghashgai. Mit Unterstützung von Razieh Golafshani machen sie heute einen großen bunten Salat mit einem feinen Joghurtdressing. Und Ada aus Afghanistan bereitet ein Püree aus frischen Auberginen, in das 20 Knoblauchzehen kommen. Kein Wunder also, dass es in der Küche der Alten Schule am Tibarg in Niendorf an diesem Freitagabend wieder einmal herrlich nach Orient duftet. Während die Köche sich zusammen mit den Helfern der Zubereitung ihrer Gerichte widmen, trudeln allmählich die ersten hungrigen Mit-Esser ein. Sie machen es sich in den Nebenräumen gemütlich. Einige trinken einfach nur Tee, andere unterhalten sich lebhaft mit den anwesenden Deutschen und trainieren so ihre Sprachkenntnisse. Teilweise werden auch Hausaufgaben für den Deutschunterricht erledigt, während die mitgebrachten Kinder nebenan liebevoll von dem Afghanen Jasmeet Singh Kapoor betreut werden.

Bereits seit April letzten Jahres finden die Kochabende in der Alten Schule statt – jeweils freitags von 17 bis 21 Uhr, im zweiwöchigen Rhythmus. Die Idee dazu stammt von Theresa Gatzen, Bernd Rixen, Claudia Lehmann und Christa Prüßner, den sogenannten Cookies, allesamt Aktive, die sich seit Langem für die Initiative „Wir für Niendorf“ engagieren. „In vielen Unterkünften, vor allem in den Erstaufnahmen, gab es zunächst keine Küchen. Deshalb fanden wir es wichtig, den Geflüchteten eine Möglichkeit zu geben, ihre Lieblingsspeisen zu kochen und diese mit anderen zu teilen“, erzählt Claudia Lehmann. Das Einkaufen der für ihre Gerichte notwendigen Lebensmittel übernehmen die Kochgruppen selbst. Bis zu 25 Euro bekommen sie an den Kochabenden zurückerstattet, das Geld wird durch Spenden von Niendorfern und vom Bezirk finanziert.

„Die ersten Abende waren noch ­etwas chaotisch, da musste viel improvisiert werden“, erinnert sich Theresa Gatzen. „Mittlerweile hat sich jedoch ein fester Ablauf etabliert, der gut funktioniert und vor allem gut ankommt. Es waren schon 60 Leute da und wir haben alle satt bekommen.“ Satt und glücklich waren alle Gäste auch nach dem Grillabend im Sommer auf dem Schulhof, bei dem Chef-Griller Ahmed Naim mit seinen Kebab-Künsten überzeugte.

Die Zeit vergeht wie im Flug, die Temperatur in der Küche steigt, das Knurren im Magen wird größer. Endlich ist es so weit. Die Köstlichkeiten werden gegen 19.30 Uhr auf zwei großen Tischen angerichtet. Als ein kleines Glöckchen erklingt, kommen alle Anwesenden zusammen. Eine junge Frau aus Syrien übernimmt heute die (zweisprachige) Begrüßung. Sie dankt den Köchinnen und Köchen für ihren Einsatz und wünscht einen „guten Appetit“.

Danach beginnt der Sturm aufs Büfett, die Küchenchefs des heutigen Tages dürfen selbstverständlich als Erste ran. Kahraman Qassim muss mit ihren beiden kleinen Töchtern zweimal nach vorn gebeten werden. Sich in den Vordergrund zu stellen ist nicht ihr Ding. Wohl aber ist es ihr eine Herzensangelegenheit, ihre Kochkünste zu teilen. Und natürlich registriert sie stolz, dass ihr Reisgericht so gut ankommt. Allmählich sinkt der Geräuschpegel während des gemeinsamen Essens. Wie fast immer schmeckt es allen himmlisch – auch wenn vielen Helfern die allzu reichliche Zugabe von Öl und von Knoblauch zumindest mental etwas Bauchschmerzen bereitet. „Wer gerade ein paar Kilo abnehmen will, ist hier garantiert nicht richtig“, lacht Theresa Gatzen. Mit vollen Bäuchen geht es danach ans gemeinsame Abwaschen und Saubermachen der Räumlichkeiten.

Schließlich machen sich alle auf den Heimweg – mit dem guten Gefühl, nette Menschen getroffen, lecker gegessen und neue kulinarische Erfahrungen gemacht zu haben. „Über das gemeinsame Essen hinaus haben sich mittlerweile etliche Freundschaften unter Geflüchteten und ehrenamtlichen Helfern entwickelt. Und in einigen Fällen konnten wir auch bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Job behilflich sein“, bilanziert Christa Prüßner vom Orga-Team der Cookies. Dieses freut sich immer wieder, freitags die vielen Stammgäste begrüßen zu können.

Einige Geflüchtete reisen inzwischen sogar aus Stellingen, Wandsbek oder Hammerbrook an, weil sie sich als ehemalige Niendorfer dem Stadtteil und dessen Ehrenamtlichen noch immer verbunden fühlen. So wie der ­Afghane Najib Esmatollahi, der bei fast jedem Kochabend dabei ist. „Die Kochabende sind eine tolle Gelegenheit, um mit Deutschen ins Gespräch zu kommen. Denn das ist im Alltag ziemlich schwierig, da gibt es wenig Kontakte“, bedauert er. „Und außerdem findet sich in der Alten Schule immer jemand, der mir zum Beispiel dabei hilft, Behördenpost zu verstehen und zu beantworten.“

Weitere Kochgruppen, aber auch neue Gäste und Helfer (und Spenden) sind übrigens jederzeit willkommen, damit es noch viele weitere Kochabende geben kann. „Darüber hinaus können wir auch in unserem Café immer ehrenamtliche Helfer gebrauchen, dort nicht nur für den Café-Dienst, sondern auch für die Unterstützung beim Deutsch-lernen oder einfach nur zum Spielen und Spaßhaben“, sagt Christa Prüßner, die die Koordination des Begegnungszentrums Alte Schule übernommen hat.

„Ferner suchen wir auch Menschen, die Lust haben, Geflüchteten, die eine Ausbildung machen oder in einer Qualifikationsmaßnahme sind, bei Mathe, Physik oder anderen Fächern zu helfen“, sagt Prüßner.

Bei Interesse bitte melden unter der E-Mail: alteschule@kirche-in-niendorf.de

Hier können sich Ehrenamtliche engagieren

Unter der Telefonnummer 040/30 62 03 00 können sich Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit und solche, die es werden wollen, Rat und Hilfe rund um das Thema „Flüchtlinge in Hamburg“ holen. Fragen dazu beantwortet das „ServiceTelefon Kirche und Diakonie Hamburg“ montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Einen interessanten Newsletter für Ehrenamtliche gibt es von hamburgasyl unter http://hamburgasyl.de/newsletter/

Informationen zu Helfergruppen in Hamburg im Internet unter: www.diakonie-hamburg.de/de/fluechtlinge/ und unter: www.hamburg.de/hh-hilft/

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.