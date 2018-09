Liebe Leserinnen, liebe Leser

In einer Zeit, in der manche Migration als Problem darstellen, ist es ein gutes Signal, Stipendien für Geflüchte zu vergeben

Das Hamburg Stipendium des Studierendenwerks (siehe Artikel) passt ganz wunderbar als positive Geschichte in eine Zeit, in der Migranten und Geflüchtete von manchen Politikern und Deutschen als ein Hauptproblem im Land bezeichnet werden. Dieses neue Programm fördert Menschen, die es trotz aller Widrigkeiten, trotz Krieg, monatelanger Flucht oder mangelnder Bildungschancen an die Universität geschafft haben. Sie sind Hoffnungsträger, Vorbilder und vor allem ein Gewinn für unser Land. Viele studieren Fächer für Berufe, für die wir in Zukunft dringend Nachwuchskräfte brauchen, und angesichts unseres Kindermangels sind wir auf solche Zuwanderer angewiesen.

Das überdurchschnittliche Engagement und der Ehrgeiz dieser Studenten werden nun durch ein Stipendium belohnt, das ihnen die Möglichkeit gibt, zumindest für ein Jahr lang finanziell etwas entlastet zu sein und neue Kontakte zu knüpfen. Unser Abendblatt-Verein wird künftig auch zwei dieser vorbildlichen Studenten fördern. Und ich hoffe, dass sich viele Hamburger Unternehmen und Privatleute motivieren lassen, für diese jungen Menschen weitere Stipendien zu übernehmen. Denn auch das ist ein Signal gegen Fremdenhass und Vorurteile.

