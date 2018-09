Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ende August haben wir auf dieser Seite über die Situation von Nina Goldbeck berichtet, die durch ihre schwere Leukämieerkrankung in finanzielle Not geraten ist, da sie als Hauptverdienerin der Familie derzeit ausfällt. Da das Leben und die finanziellen Verpflichtungen des Ehepaars, das einen dreijährigen Sohn hat, auf zwei Gehälter ausgelegt ist, rutschte das Konto jeden Monat weiter ins Minus. Eine große Belastung für die krebskranke Frau, die eigentlich ihre ganze Kraft für die Heilung braucht.

So schrecklich das Schicksal dieser Familie ist, so wunderbar waren die Reaktionen auf den Artikel. So haben etliche Menschen spontan Geld gespendet. Und eine Leserin hat ihr eine kostenlose Shiatsu-Behandlungen angeboten. Besonders gefreut hat mich jedoch das Angebot der Vermieter ihrer Wohnung. Sie waren so berührt von der Geschichte, dass sie die nächsten zwei Jahre die Miete deutlich reduziert – und das auch vertraglich festgeschrieben haben. Die Vermieter „verzichten damit auf sehr viel Geld, um uns unter die Arme zu greifen! Das ist so unglaublich großzügig, dass mein Mann und ich immer noch ziemlich sprachlos sind.“, schrieb uns eine zutiefst dankbare Nina Goldbeck. Das ist wirklich ein Akt der Nächstenliebe. Großartig!

