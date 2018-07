Ein Zuhause für eine begrenzte Zeit

Hamburg. Vor der Tür ihres Apartments liegt eine Fußmatte mit der Aufschrift „Home Sweet Home“. Für manche mag der Spruch vom „Trauten Heim, Glück allein“ kitschig klingen, für Nadine S. (Name geändert) umfasst er ihren dringendsten Wunsch. Vor acht Monaten lebte die 60-Jährige noch in einer Unterkunft für wohnungslose Frauen. „Nachdem mein Vermieter mir wegen Eigenbedarfs gekündigt hatte, fand ich keine günstige Wohnung“, sagt Nadine S., die wegen einer schweren Traumatisierung von einer schmalen Erwerbsunfähigkeitsrente lebt. Eine Fachstelle für Wohnungsnotfälle vermittelte sie in ein Frauenwohnheim. Dort blieb sie etwa zwölf Monate. „Es war die Hölle“, sagt sie. Und es war wie ein Geschenk, als sie endlich umziehen konnte, in das Apartment im Marianne-Doell-Haus. Doch das Wohnen dort ist begrenzt auf maximal ein Jahr.

Die Frauen entscheiden, was sie tun, sie sind die Chefinnen

Denn das Marianne-Doell-Haus, das zur Hamburger Stadtmission „Hoffnungsorte Hamburg“ gehört, ist nur eine Übergangslösung für wohnungslose Frauen. Die Einrichtung in Altona verfügt in einem mehrstöckigen Mietshaus auf zwei Etagen über zehn teilmöblierte Ein-Zimmer-Apartments für Frauen, die keine Bleibe haben. „Zu uns kommen Frauen, die zuvor in Wohnunterkünften, in der Psychiatrie oder auf irgendwelchen privaten Sofas untergebracht waren“, sagt Susanne Rohrmann, Leiterin des Hauses. Die meisten seien aufgrund schwieriger Lebenssituationen in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit gerutscht. Viele haben Gewalt oder Vernachlässigung erlebt und – oft als Folge der negativen Erfahrungen – Suchtverhalten oder psychische Erkrankungen entwickelt.

So ging es auch Nadine S. In ihrer Kindheit und frühen Jugend erlitt sie in ihrem Elternhaus schwere körperliche Gewalt. Ihr Vater sei ein Sadist gewesen, sagt sie. Immer wieder sei sie nachts aus dem Bett geholt und misshandelt worden. Mit 13 Jahren unternahm sie einen Selbstmordversuch, mit 15 Jahren floh sie aus dem Elternhaus. Per Gerichtsentscheid wurde sie aus der Familie herausgenommen, schaffte ihr Abitur, heiratete, bekam einen Sohn, begann ein Studium. Aber die unbewältigten Traumen ließen sie nicht los und führten zur psychischen Erkrankung. Es folgten Fehldiagnosen, Klinikaufenthalte, hohe Medikamentendosen und die Scheidung. Aufgrund der Traumatisierung ist sie bis heute nur zeitweise arbeitsfähig. Seit einigen Jahren ist sie bei einer Traumatherapeutin in Behandlung. Doch mit der Wohnungslosigkeit und der Zeit im Frauenwohnheim drohte alles zusammenzubrechen.

Um aus einer so komplizierten Lage herauszukommen, sei bei dem Weg zurück in eine eigene Wohnung vielfältige Unterstützung nötig, so Susanne Rohrmann. Dazu gehöre die Vermittlung von Kontakten zu Beratungsstellen, das Anschieben von ambulanter Hilfe oder das Strukturieren des Alltags. „Wir sind wie eine Drehscheibe, wir besprechen mit den Frauen, wo die Probleme liegen und was angegangen werden muss, wir fassen aber auch nach, wenn Versuche abgebrochen wurden, und ermuntern zum Weitermachen. Entscheiden müssen die Frauen allerdings selbst, sie sind die Chefinnen“, sagt Rohrmann, die ihr Studium der Erziehungswissenschaften nicht beendete, weil sie den Posten als Leiterin des 1998 eröffneten Hauses übernahm.

Susanne Rohrmann, Leiterin des Marianne-Doell-Hauses

Foto: Marcelo Hernandez

Der Name der Einrichtung erinnert an die obdachlose Marianne Doell, die bis zu ihrem Tod 1995 von der Bahnhofsmission betreut wurde. Für Frauen wie sie gab es damals nur Notunterkünfte oder vollstationäre Einrichtungen. „Es fehlten Übergangswohnungen, in denen sie sich stabilisieren und mit Hilfe auf Wohnungssuche gehen konnten“, sagt Rohrmann. Aus dieser Erkenntnis heraus gründete die Hamburger Stadtmission das Marianne-Doell-Haus. Aufgenommen werden alleinstehende Frauen jedes Alters mit maximal einem Kleinkind, die ihren Haushalt selbst führen können.

Je nach Vorgeschichte sollten sie eine abgeschlossene Drogentherapie haben oder wegen ihrer psychischen Erkrankung in Behandlung sein. „Wir führen sehr gründliche Aufnahmegespräche, denn wir können nur Frauen aufnehmen, die aktiv mitarbeiten und bei Problemen mit uns sprechen“, sagt Rohrmann. Mit einem Team von vier Ehrenamtlichen bietet sie offene Sprechstunden und einen monatlichen Gruppenabend an. „Einmal die Woche sollen uns die Frauen über die Entwicklung ihrer verschiedenen Angelegenheiten informieren“, so die Leiterin. Im gemütlich eingerichteten Gruppenraum können sie mit dem Team sprechen, sich aber auch mit anderen Bewohnerinnen austauschen. Das sei besser, als frustriert allein im Apartment zu sitzen, so Rohrmann.

Die Gespräche helfen auch Christine A. (23) (Name geändert). Die Französin, deren Eltern aus dem westafrikanischen Togo stammen, lebt seit zwei Monaten im Marianne-Doell-Haus. Aufgewachsen bei einer Adoptivfamilie in Paris, kam sie nach dem Schulabschluss nach Hamburg, um hier eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen. Seitdem besucht sie vormittags einen Deutsch-Sprachkurs und arbeitet vor dem Unterricht von 4 bis 8 Uhr als Reinigungskraft.

Sie wohnte zunächst bei einer Tante, doch dort war auf Dauer kein Platz. Auch nicht bei ihrem gewalttätigen Partner, von dem sie sich trennte. Als sie keine Wohnung fand, wurde sie an ein Frauenwohnheim vermittelt. Dort sei es laut und dreckig gewesen – sie wurde depressiv. Durch eine Beratungsstelle erfuhr sie vom Marianne-Doell-Haus, wo sie nach einer Wartezeit einziehen durfte. „Das ist hier eine gute Umgebung, ich kann immer mit jemandem sprechen“, sagt sie in einem Mix aus Deutsch und Französisch. Allmählich sieht sie wieder eine Perspektive.

Auch Nadine S. kam nach den „katastrophalen“ Zuständen in der Frauenunterkunft erst jetzt wieder zur Ruhe. „Dort herrschten Gewalt und Aggression, es gab keine Hilfe. Mir ging es schlecht. Erst seit ich hier wohne, geht es in meiner Therapie stückweise wieder aufwärts. Die Wohnung ist für mich ein Schutzraum“, sagt sie. Mittlerweile steht sie auf mehreren Wartelisten von Wohnungsgesellschaften und hofft, in nächster Zeit ein Zuhause zu finden.

In den 20 Jahren, die das Marianne-Doell-Haus existiert, waren die Bemühungen zum großen Teil erfolgreich. „Von insgesamt 244 ausgezogenen Frauen kamen 207 auf einen perspektivisch guten Weg“, sagt Susanne Rohrmann. 159 von ihnen zogen in eine eigene Wohnung, die anderen gingen in Untermietverhältnisse oder stationäre Einrichtungen. Nur bei 37 Frauen blieb der Ausgang weitgehend offen.

Zur Unterstützung der Leitung sucht das Marianne-Doell-Haus eine 450-Euro-Kraft. Bei Interesse bitte melden unter Tel. 38 61 47 47 oder rohrmann@hoffnungsorte-hamburg.de

