Spenden für Spiele, Jugendreisen und Möbel

Ein Brand in der Grundschule Eckerkoppel im Frühjahr (das Abendblatt berichtete) hatte die Einrichtung zweier Klassenräume und die persönlichen Gegenstände von Schülern komplett zerstört. So half der Abendblatt-Verein „Kinder helfen Kindern“ bei der Anschaffung von Schulranzen, Turnsachen und Spielen. „Ich möchte mich im Namen der Schüler und des Kollegiums bei Ihnen für die großzügige Spende bedanken. Sie helfen uns, wieder zur Normalität zurückzufinden“, schrieb uns die Schulleiterin Annegret Fuhse.

Die Tagesklinik Nord der Kinder-und Jugendpsychiatrie Wilhelmstift bedankt sich für die finanzielle Unterstützung für ihr Projekt „Beats 4 Competence“. „Das Hip-Hop-Projekt bietet den Patienten eine neue Möglichkeit, ein realistisches Selbstbild aufzubauen, Grenzen einzuschätzen und diese überwinden zu lernen“, schrieb uns der Erzieher Edwin Tounians. Durch die Förderung von „Kinder helfen Kindern“ konnte sich die Tagesklinik Nord neues Equipment für die Musikproduktion leisten.

Nach Wismar führte die Abschlussreise der Klasse 12 der Raphael-Schule, einer Heilpädagogischen Waldorfschule für Kinder mit besonderem Förderbedarf – ermöglicht wurde sie mit einer Spende des Abendblatt-Vereins.

Durch eine weitere Spende konnten zudem sieben Heranwachsende, die in einer Jugendwohnung der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe leben, fünf Tage Prag gemeinsam erkunden.

Wegen einer psychischen Erkrankung ist Frau T. nicht mehr erwerbstätig. Über Insel e. V. bat die an Diabetes erkrankte Frau um eine Unterstützung für Küchenschränke und einen Kühlschrank. „Von Mensch zu Mensch“ half und Frau T. schrieb, wie glücklich sie nun ist: „Ihre Hilfe ist eine sehr große Erleichterung für mich. Denn am Rande des Existenzminimums und der Depression ist es oftmals schwer und auslaugend, aber jetzt ist mein Wohlbefinden deutlich besser. Da ich aufgrund einer Diabeteserkrankung dringend auf einen Kühlschrank angewiesen bin, um das Insulin zu kühlen, haben Sie mir mit Ihrer Spende meine Verzweiflung und meine Ängste genommen.“

Die fünfköpfige Familie H. lebte lange Zeit beengt auf 40 Quadratmetern, auch der älteste, erwachsene Sohn wohnt noch zu Hause. Er leidet an Autismus. Nun war es möglich, in eine doppelt so große Saga-Wohnung zu ziehen. Doch für die Möblierung fehlte das Geld, da die Familie nur von dem kleinen Einkommen des Vaters lebt. „Von Mensch zu Mensch“ bezahlte die Möbel. „Wir sind überwältigt von so viel Hilfe“, schrieb der dankbare Familienvater. (ge/hwa)

