Liebe Leserinnen, liebe Leser

Gerade bin ich von einem Abi-Ehemaligen-Treffen aus Süddeutschland zurückgekommen, immer noch beseelt von dem schönen Fest und den vielen Erinnerungen, die bei so einem Ereignis hochkommen. ­Komischerweise habe ich hier lauter Bekannte und Freunde, die grundsätzlich nie zu solchen Ehemaligentreffen gehen, selbst wenn sie gar nichts Negatives mit ihrer Schulzeit verbinden.

Ich bin mir sicher, sie verpassen etwas – allein die Anfangsszenen, die sich immer wiederholen. Man begrüßt sich überschwänglich und denkt entweder: „O Gott, ist der oder die alt, dick, grau, kahl geworden“ oder: „Mann, der oder die hat sich aber richtig gut gehalten.“ Dann geht es zum kurzen Job-, Familien- und Wohlfühlcheck, bis sich die alten Cliquen wieder zusammenfinden und bis tief in die Nacht lachen, diskutieren und Anekdoten austauschen. Und immer wieder treffe ich dort jemanden, mit dem ich während der Schulzeit kaum gesprochen habe und der oder die einen so überraschenden, spannenden Lebensweg eingeschlagen hat, dass wir anschließend in Kontakt bleiben. Weil es so schön war, hat das Orga-Team beschlossen, dass wir alle unmöglich weitere fünf Jahre warten können. Wir treffen uns ab jetzt alle drei Jahre.

