„Diese Arbeit war für mich ein Geschenk“

Er hat Tausende Männer und Frauen mit dem HI-Virus begleitet, ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden, aber es gibt ein paar Fälle, die Detlev Gause bis heute verfolgen, die ihn traurig machen, auch wenn er sonst immer eine professionelle Distanz gewahrt hat. Es sind die letzten Wochen seiner Amtszeit als Aids-Seelsorger beim ev.-luth. Kirchenkreisverband in Hamburg. Eigentlich ist der 66-Jährige schon seit Dezember 2017 im Ruhestand, aber so schnell fand sich kein Nachfolger. Der Neue, Thomas Lienau-Becker, fängt nun am 1. September an.

„Das war mir ganz recht, so konnte ich noch mit der Beratungsstelle in die neuen Räumlichkeiten des Integrations- und Familienzentrums umziehen“, sagt Gause lächelnd. Und er kann behutsam Abschied nehmen von seiner Lebensaufgabe, die er in den vergangenen 14 Jahren mit viel Engagement als Anwalt für die HIV-Infizierten erfüllt hat. Nicht als laute, charismatische Persönlichkeit wie sein Vorgänger, der erste bundesweite Aids-Pastor Rainer Jarchow, sondern „als feinfühliger Pastor mit hoher Empathie für die Betroffenen und seine Mitarbeitenden. Er ist in der Stadt sehr präsent, aber dabei immer unaufgeregt“, sagt Ralf T. Brinkmann, Leitender Pastor des Kirchenkreisverbands.

Detlev Gause übernahm die in St. Georg stationierte Aids-Seelsorge 2004, als eine HIV-Infektion schon lange kein Todesurteil mehr war. Infizierte haben durch Medikamente inzwischen eine fast normale Lebenserwartung. Die Zahl der Neuinfektionen ist seit Jahren konstant. 2016 haben sich 210 Menschen in Hamburg angesteckt, davon 170 Männer. Insgesamt gibt es rund 6700 Infizierte in der Stadt. „Die wenigsten outen sich, weil es durch das Unwissen in der Bevölkerung viele Vorurteile gibt. Wer sich zu seiner Infektion offen bekennt, wird leider oft stigmatisiert und ausgegrenzt, auch von der eigenen Familie“, sagt Gause. HIV sei inzwischen ein Randthema und die Gesellschaft heute darüber unaufgeklärter als vor 20 Jahren. „Dadurch verbergen infizierte Menschen einen wichtigen Bereich in ihrem Leben“, weiß der Seelsorger. Ihm gegenüber können sich die Betroffenen öffnen, „doch manche wollten sich nicht mit mir in der Stadt sehen lassen, aus Angst, dass Bekannte Rückschlüsse ziehen könnten.“

Andere verleugneten gleich ihre ganze Identität, wie ein erfolgreicher Anwalt, der in St. Georgs Schwulenszene gut bekannt war und seine HIV-Infektion zu spät bemerkte. Er starb an Aids. „Ich habe ihn lange begleitet. Doch zu seiner Beerdigung durften weder seine schwulen Freunde noch ich kommen. Dieser Mann behielt seine Fassade vor der Familie bis in den Tod aufrecht.“ Dies ist einer der Fälle, die Gause bis heute nachgehen, genauso wie der des 17-jährigen Moslems, der von seinem Vater mit dem Tod bedroht wurde, als er sich als schwul outete. „Ich habe ihm geholfen, eine neue Identität anzunehmen. Er lebt jetzt in einer anderen Stadt und hat seinen deutschen Freund geheiratet. Ich war bei der Hochzeit quasi seine Familienvertretung. Seine richtige Familie hat ihn verstoßen. Das war sehr traurig“, sagt der Pastor. Schwule muslimische Migranten und Flüchtlinge sind eine Klientel der Beratungsstelle, die in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Viele sind wegen ihrer Homosexualität aus der Heimat geflüchtet und suchen Anschluss in den Männergruppen der Aids-Seelsorge. Andere brauchen Beratung bei den Themen Partner- oder Arztwahl. HIV-positive Männer wie Frauen kommen mit Glaubens- und Sinnkrisen oder finanziellen Problemen. „Ich bekomme die bunte Vielfalt des Lebens präsentiert. Die Menschen lassen mich an ihrer Trauer und Freude teilhaben. Ich empfand diese Arbeit immer als Geschenk“, sagt Gause, der sich darauf freut, bald mehr Zeit für Bücher, Natur und alte Freundschaften zu haben.

Detlev Gause hat bei seiner ersten Stelle als Gemeindepfarrer im Kreis Dithmarschen angefangen. „Wenn ich dort damals gesagt hätte, dass ich homosexuell bin, hätten die mich aus dem Ort gejagt“, sagt er. Danach war er einige Jahre für die politische Jugendbildung in der Evangelischen Akademie in Bad Segeberg zuständig. „Das hat meinen Blick für die von der Gesellschaft Abgehängten geschärft.“ Er hat sich auch nie gegenüber seinen Eltern geoutet. „Meine Mutter hat es geahnt und mich gefragt, ob sie etwas in der Erziehung falsch gemacht habe“, sagt Gause kopfschüttelnd. Die Stelle als Aids-Pastor kam damals für ihn wie gerufen: „,Schwuler Pastor gesucht‘, stand in der bundesweiten Stellenanzeige der Kirche für die Aids-Seelsorge, das fand ich sensationell.“ Er traf in Hamburg auf eine Kirchenleitung, die sich der Schwulenszene gegenüber geöffnet hatte. „Dadurch hat die evangelische Kirche hier viele neue Mitglieder gewonnen.“ Ihn selber habe die Arbeit in St. Georg freier werden lassen.

Und auf das, was er nun zurücklässt, kann er mit Stolz blicken. „Detlev Gause hat die Aids-Seelsorge nicht nur neu aufgestellt, sondern mit dem modernen Motto ,positiv leben und lieben‘ hat er es auch geschafft, die Beratungsstelle vom Rand in die Mitte der Gesellschaft zu bringen“, sagt Ralf Brinkmann. Vor allem auch durch die Verlagerung der Seelsorge vom Spadenteich in das Integrations- und Familienzentrum in die Rostocker Straße. Dort gibt Gause mit seinem Team von sechs Mitarbeitern unter anderem auch Workshops für Schüler und Konfirmanden zum Thema „Let’s talk about sex“.

„Gause hat sich zudem dafür eingesetzt, dass Altenheime ältere HIV-infizierte Menschen aufnehmen, viele haben sich zuvor geweigert“, sagt Brinkmann. Für ältere HIV-Infizierte hat der Seelsorger auch den Bau des „Hauses der Vielfalt“ im Pergolenviertel (angrenzend an die City Nord) angestoßen, das bis 2020 realisiert werden soll. „Viele Klienten fragen sich, was mit ihnen wird, wenn sie alt sind, wer dann für sie sorgt“, sagt Gause. In dem Haus der Vielfalt wird es nun 35 Wohnungen für ein Miteinander von Jungen und Alten, Schwulen und Lesben, Heterosexuellen, Menschen mit und ohne Behinderung geben – es ist also ein Wohnprojekt mittendrin in der Gesellschaft.

Aids-Seelsorge, Rostocker Straße 7, Tel. 0178 29 38 263, E-Mail: info@aidsseelsorge.de. Einen Aids- und Gemeindegottesdienst gibt jeden letzten Sonntag im Monat,

18 Uhr, St. Georgskirche am Hauptbahnhof.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.