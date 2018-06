Tipps für Menschen mit geringem Einkommen

Für alle, die Tipps brauchen, wie sie mit ihrem geringen Einkommen besser zurechtkommen könnten, gibt es ab jetzt kostenlos die neue, 10. Auflage der Broschüre „Wenig Geld – Viel Lebensfreude?!“, herausgegeben vom Sozialdienst katholischer Frauen Hamburg (SkF). Themen darin sind Kinder, Freizeit und Kultur, Migration, Recht, Schwangerschaft und Geburt, Sozialkaufhäuser, Wohnen und Senioren.

Kann also der Arbeitslosengeld-II-Satz zum Leben reichen, wenn man die Hinweise zum sparsamen Wirtschaften aus der Broschüre beachtet? „Bei Menschen mit einem guten sozialen Netzwerk – vielleicht mit Verwandten, die mal etwas Geld zustecken, oder Freunden, die einen Ausflug organisieren – und solange man psychisch und körperlich gesund ist, können Hartz IV oder eine kleine Rente ausreichend für den Lebensunterhalt sein. Aber sobald Erschwernisse hinzukommen, wird das Geld schnell knapp“, sagt Andrea Truernit, Sozialpädagogin beim SkF. Deshalb ist die Broschüre sehr nachgefragt, insbesondere von Familien, aber auch von Institutionen und Hilfsinitiativen.

Mit entworfen hatte Truernit das Info-Heft, als das Arbeitslosengeld II Anfang 2005 eingeführt wurde und, so die 60-Jährige, „viele aus der noch relativ guten Arbeitslosenhilfe in Hartz IV kamen“. Alle zwei Jahre gibt es eine neue Auflage von rund 4000 gedruckten Exemplaren. Dem SkF geht es um Rat, Hilfestellung und mehr Lebensqualität. So könnten Familien statt Schwimmbädern kostenlos die Badeseen nutzen, der SkF hat diese mit Anfahrtsmöglichkeiten zusammengestellt. Auch hilft das Büchlein immer mehr Migranten, sich in Hamburg zu orientieren, denn sie müssen oft innerhalb weniger Monate in ein komplett fremdes System hineinfinden. In der neuen Auflage liegt der Fokus deshalb auf juristischer Beratung, zum Beispiel bei der Öffentlichen Rechtsauskunft oder in Sozialberatungsstellen. Angebote für Senioren sind in größerer Schrift aufgelistet.

Die Broschüre helfe jedoch nur denen, die sich in Hamburg gut bewegen könnten, zum Beispiel um auch mal zum Sozialkaufhaus in einem weit entfernten Stadtteil zu fahren. Und das Heft solle nicht zu der Annahme verleiten, Geringverdiener, Rentner oder ALG-II-Bezieher müssten nur die Tipps zum sparsamen Wirtschaften umsetzen, damit sie gut klarkämen. „Die Broschüre ist ein weiteres Hilfsmittel von unserer Beratungsstelle, um die Menschen zu unterstützen“, sagt Truernit.

So erhalten Sie die Broschüre: PDF-Datei zum Herunterladen unter www.skf-hamburg.de, gegen einen mit 1,45 Euro frankierten und adressierten Umschlag Größe DIN C5, oder beim SkF, Wartenau 5, 22089 Hamburg,

Mo 10–12 Uhr, Mi 16–18 Uhr,

Do 10–12 Uhr und 14–16 Uhr

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.