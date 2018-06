Frisch verliebt mit 85 Jahren

Eineinhalb Jahre lang sind Hannelore Wulff (85) und Alfred Bader (83) in der Kursana Residenz Hamburg aneinander vorbeigelaufen, bevor sie die Liebe traf wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Dabei war die attraktive Seniorin dem ehemaligen Betriebsingenieur der Hamburger Elektrizitätswerke durchaus aufgefallen. Und auch sie hatte den charmanten Plauderer am Nachbartisch des Restaurants der Niendorfer Senioreneinrichtung gern beobachtet. Doch ins Gespräch kamen beide erst, als sie sich in diesem Frühjahr zufällig auf dem Flur vor ihrem Appartement trafen. Hannelore Wulff lud ihren Mitbewohner ein, einen Blick in die eigenen vier Wände zu werfen. Er revanchierte sich am nächsten Tag und schenkte spontan Sekt in Biergläsern aus. Bei der Umarmung zum Abschied sagte sie, sie wolle einmal prüfen, ob sie ihn gut riechen könne. „Mich hat den ganzen Tag beschäftigt, ob ich diesen Test bestanden habe“, erzählt Alfred Bader lachend.

Wenn beide heute in der Nachmittagssonne auf Hannelore Wulffs Sofa sitzen, miteinander scherzen und einander immer wieder liebevoll berühren, können sie ihr spätes Glück kaum fassen. „Als meine Frau vor fünf Jahren nach 53 Jahren Ehe überraschend starb, empfand ich die Einsamkeit im großen Haus als erdrückend“, erzählt Alfred Bader. „Ich wollte den Verkauf selbst abwickeln, solange ich noch bei klarem Verstand bin und frühzeitig in eine Senioreneinrichtung ziehen. Hier bin ich versorgt und genieße den Rückhalt in der Gemeinschaft. Ich fühle mich wie Udo Lindenberg im Hotel Atlantik.“

Hannelore Wulff zog vor zwei Jahren in das betreute Wohnen, weil sie gesundheitlich angeschlagen war. Sie war nach dem Tod ihres dritten Ehemannes, den sie aufgrund seiner Demenzerkrankung sieben Jahre lang zu Hause gepflegt hatte, in ein tiefes Loch gefallen. Verdrängte Kriegserinnerungen kamen hoch, die sie als eine Art Beschäftigungstherapie niederschrieb. Ihr 2012 veröffentlichter autobiographischer Roman „Überall fremd oder Die Macht der Gefühle“ zeichnet ihren Lebensweg mit extremen Höhen und Tiefen nach: Als Zwölfjährige wurde sie bei der Flucht aus Ostpreußen von der Familie getrennt. Aus der DDR floh sie nach West-Berlin, wo sie als Mannequin die Mode von Heinz Oestergaard auf den Laufstegen präsentierte. Als Ehefrau eines uruguayischen Diplomaten lernte sie das High Society-Leben kennen, später machte sie als Dolmetscherin bei Blohm und Voss Karriere.

„Ich habe ein abenteuerliches Leben geführt und viel erreicht, doch im Inneren habe ich mich immer nach bürgerlichem Glück mit einem Häuschen im Grünen gesehnt“, sagt sie. „Ist es nicht ein Wunder, dass ich mich mit 85 Jahren bei einem so verlässlichen Menschen wie Alfred zum ersten Mal geborgen fühlen kann?“ Seit Wochen verbringen die beiden jeden Nachmittag zusammen und tauschen sich über die gemeinsamen Wurzeln im Osten genauso wie über tagesaktuelle Themen aus. Täglich unternimmt das Paar einen langen Spaziergang.

Greta (80) und Johannes Schulte (85, Namen geändert) haben sich 2014 in der größten Krise ihres Lebens kennengelernt: Beide hatten ihre Partner nach mehr als fünfzig Jahren Ehe durch eine schwere Krebserkrankung begleitet und nach deren Tod den Boden unter den Füßen verloren. In einer Trauergruppe konnten sie offen über ihre Gefühle sprechen und fanden Halt und Verständnis. „Meine Kinder und meine Freunde waren für mich da, aber die Einsamkeit im leeren Haus war schrecklich“, erzählt Greta Schulte. „Ich habe nicht mehr schlafen und essen können. Diese Verzweiflung kann nur jemand verstehen, der Gleiches erlebt hat.“

Beide verabredeten sich zum Essen, besuchten gemeinsam Gottesdienste und die Freizeitangebote für Senioren. Sie führten nachts lange Telefongespräche und Greta Schulte mailte ihrem Leidensgenossen selbst geschriebene Gedichte und Kurzgeschichten, in denen sie ihre Trauer verarbeitete. Als sie sich länger kannten, buchten sie zwei Hotelzimmer und machten eine Woche gemeinsam Urlaub. „Wir haben durch lange Gespräche viele Gemeinsamkeiten entdeckt“, erzählt Johannes Schulte. „Bei Greta fühle ich mich verstanden und aufgehoben. Aber ich hatte Befürchtungen, dass ihre Kinder und Enkel mich als Eindringling in ihre Familie empfinden würden.“ Das änderte sich schnell, als eine der Töchter Johannes Schulte bei einer Einladung in ihr Haus in die Arme nahm, um ihm zu zeigen, dass er zur Familie gehört. „Dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Weihnachtsfest mit vielen Kindern und Enkelkindern gefeiert“, erzählt der kinderlose ehemalige Ingenieur gerührt.

Mittlerweile ist Johannes Schulte in das Haus seiner Gefährtin eingezogen. Fotos und Erinnerungsstücke der verstorbenen Partner haben einen festen Platz im gemeinsamen Heim. „Die vergangenen Jahre sind Teil unseres Lebens, das akzeptieren wir. Genauso wie wir wissen, dass uns unterschiedliche Erfahrungen geprägt haben“, sagt Johannes Schulte. Greta Schulte klopft auf Holz, weil sich beide noch nie gestritten haben. „Dazu ist die Lebenszeit, die uns noch bleibt, viel zu kostbar“, sagt sie. „Früher ist so viel Energie in die Planung von Familie, Karriere und Zukunft gegangen. Heute genieße ich das Jetzt und möchte am liebsten jede Minute mit Johannes verbringen. Wir versuchen, uns unsere Träume zu erfüllen, solange es noch möglich ist.“ Sie hat sich gewünscht, dass beide als Ausdruck ihrer tiefen Verbundenheit heiraten. Nun sind die Koffer für die Hochzeitsreise bereits gepackt: Die Senioren wollen mit einem Trip auf der „Route 66“ in den USA ihre neue Liebe feiern.

Bei beiden Paaren hat das Umfeld nahezu ausnahmslos positiv auf das späte Glück reagiert. In der alternden Gesellschaft trauen sich immer mehr Senioren, zu ihrem Wunsch nach Zweisamkeit zu stehen. Dabei sind sie häufig auch für das Leben in getrennten Wohnungen offen. Hannelore Wulff und Alfred Bader genießen, dass sie durch den Umzug in eine Senioreneinrichtung unabhängig sind. „Wir werden einander niemals pflegen müssen“, betont Hannelore Wulff. „So können wir uns ganz auf die schönen Momente des Miteinanders konzentrieren.“ Und Alfred Bader ergänzt: „Für uns uralte Leutchen ist die Liebe der größte Ansporn, länger jung und gesund zu bleiben.“

Mittlerweile gibt es im Internet zahlreiche Kontaktbörsen speziell für Senioren (z.B. www.spaete-liebe.de oder www.50plus-treff.de). In Hamburg finden mehrmals im Monat Ü60-Tanzveranstaltungen zum Kennenlernen statt (www.faltenrock-party.de ).

