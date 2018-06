Liebe Leserinnen, liebe Leser

Angesichts des entsetzlichen Missbrauchsfalls eines neunjährigen Jungen, der derzeit vor Gericht in Freiburg verhandelt wird, ist die Auszeichnung des HanseMerkur Preises für Kinderschutz an das Haus Mignon in Nienstedten ein wichtiges Signal. Denn dieses vom Abendblatt-Verein seit Jahren unterstützte und wirklich großartige Projekt nimmt sich traumatisierter, misshandelter Kinder an (siehe Artikel) und bietet ihnen ein Heim voller Geborgenheit und Zuwendung – und damit zumindest die Chance auf eine Zukunft.

Sexueller Missbrauch ist immer noch ein Tabuthema und etwas, was sich niemand in seinem direkten Umfeld vorstellen möchte. Doch so eine Straftat kommt in allen Gesellschaftsschichten vor und wird nie zu verhindern sein. Kein Jugendamt kann gefährdete Familien rund um die Uhr bewachen und es ist ein riesiger Schritt, ein Kind aus seinem Elternhaus zu nehmen. Doch es ist wichtig, dass das Umfeld von Kindern sensibel ist und Lehrer und Erzieher zum Thema gut geschult werden, um auf Verhaltensauffälligkeiten bei ihren Schützlingen zu achten. Und es ist vor allem notwendig, Kindern zu signalisieren, dass sie bei einem solchen Erlebnis sofort Alarm schlagen dürfen und ihnen auch geglaubt wird.

