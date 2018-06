Verena Turin sagt von sich: "Ich bin einfach da im Leben. Es ist schön zu sein wie ich." Die Autorin des Buches "Superheldin 21" hat das Down-Syndrom. Die Südtirolerin arbeitet in einem Pflegeheim und als Journalistin für ein Magazin von Menschen mit dieser Behinderung. Was sie nicht mag, ist "mich von Kopf bis Fuß anstarren lassen". Die 37-Jährige erzählt mithilfe ihrer Hamburger Coautorin Daniela Chmelik von ihrer Familie, ihrem Alltag, von Hobbys und Vorlieben und beeindruckt dabei mit ihrer Sicht auf das Leben und die Menschen. Ihr Leben empfindet sie als bunt und vielfältig, sie ist sehr gefühlvoll und erlebt deshalb ihre Umwelt intensiv. "Wenn ich meinen Freund vermisse, dann spüre ich viele Tränen über mein Gesicht laufen", schreibt sie und sagt von sich: "Ich gehe seelisch mit meinem Herz unsichtbar in die Lage meiner Mitmenschen hinein." Mit einfachen Worten drückt sie ihr Interesse an Menschen und der Umwelt aus und erzeugt mit dieser Erzählweise eine besonders berührende Wirkung.

Ohne auf Konventionen zu achten, ist es der Autorin möglich, frei zu sagen, wie sie denkt und fühlt und was sie von ihren Mitmenschen erwartet. Sie ist, wie sie ist, und möchte so angenommen werden. Trotzdem ist die junge Frau ein achtsamer und empfindsamer Mensch. Im Kapitel zum Thema Liebe schreibt sie: "In jedem Körper schlägt und wohnt ein Herz. Das ist eine wertvolle Kraft." Verena Turin beobachtet genau und ist neugierig auf alle Facetten des Lebens. Diese Lebensfreude versprüht das ganze Buch.

Verena Elisabeth Turin: "Superheldin 21", Rowohlt 157 Seiten, 9,99 Euro

( hwa )

