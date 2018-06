Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wir hatten auf dieser Seite schon einmal eine Geschichte über ein Ehepaar, das sich bewusst während der Schwangerschaft für sein behindertes Kind entschieden hat. Ich finde, jede Entscheidung – ob für oder gegen das Kind – verdient Respekt und Anerkennung und ist absolute Privatsache.

Deswegen finde ich es schrecklich, wenn Familien, die sich bewusst gegen einen Abbruch entscheiden, dann auch noch mit Unverständnis und womöglich Ablehnung von außen kämpfen müssen. Ich habe selbst schon ein Gespräch mitbekommen, in dem eine Person mit Blick auf ein schwerbehindertes Kind sagte: "Muss denn so was heute noch auf die Welt kommen?", und mich darüber auch verbal zutiefst empört. Denn es ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Eltern, sondern stellt vor allem auch das Leben von Menschen mit Behinderung infrage. Was Menschen mit Down-Syndrom leisten können, zeigt Verena Turin mit ihrem Buch "Superheldin 21", das wir auf dieser Seite vorstellen. Wir haben hier auch schon die Geschichten von Schauspielern und Kellnern mit geistiger Beeinträchtigung erzählt. Das Wichtigste für alle Eltern ist doch, dass ihre Kinder einen Platz im Leben finden, und den gibt es genauso für Menschen mit einer Behinderung.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.