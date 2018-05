Liebe Leserinnen, liebe Leser

Vergangene Woche war ich auf einer Pressereise in Peru, bei der wir soziale Projekte in den Anden besucht haben. Genauso wie die Missionarin Karoline Meyer in Chile (siehe Artikel) haben mich die Armut und die harten Bedingungen, unter denen manche Peruaner leben müssen, zutiefst berührt. Zum Teil herrschen nahezu mittelalterliche Zustände – zum Beispiel als ich sah, wie die Bauern in den Bergen ihre Felder noch immer von Hand ohne jegliche Maschinen beackern. Eine Weberin (34) sagte mir, dass sie das erste Mal Geld mit 25 Jahren in den Händen hielt – davor kannte sie nur Tauschgeschäfte.

Ich finde es wichtig, Länder der Dritten Welt nicht nur vom Bus aus zu sehen, sondern ich möchte immer auch mit der Bevölkerung sprechen, von ihrem Leben erfahren, denn so begreift man ein Land viel besser – mit seinen schönen und hässlichen Seiten. Ich habe aufgehört, meine Ideen von einem guten Leben auf diese bitterarmen Staaten zu projizieren, für manche Frau in Afrika ist ein Brunnen um die Ecke der größte Wunsch. Aber ich spüre nach diesen Reisen immer eine große Dankbarkeit darüber, in Deutschland leben und arbeiten zu dürfen – Not gibt es hier auch, aber auch ein soziales Netz, das Arme auffängt.

