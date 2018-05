Die Mutter Teresa von Südamerika

In Chile wird die Deutsche Karoline Mayer wie eine Heilige von den Armen verehrt – eine Begegnung mit der Missionarin in Hamburg

Karoline Mayer in ihrer Tracht, die sie täglich in den Armenvierteln von Santiago de Chile trägt

Lebe deinen Traum" steht in großen Lettern im Eingangsbereich der Blankeneser Bugenhagenschule. "Das ist doch genau mein Motto" ruft Karoline Mayer aus und läuft energisch die Treppenstufen hinauf zum Klassenzimmer der Elft- und Zwölftklässler, denen sie dann eine Stunde aus ihrem spannenden und bewegten Leben erzählt: Von ihrer Mission und wie sich ihr Traum erfüllt hat, und warum überhaupt jeder Mensch einen Unterschied machen kann.

Karoline Mayer ist nur für ein paar Tage zu Besuch in der Hansestadt – eingeladen von Brigitte Mahn, einer Unterstützerin ihres chilenischen Hilfswerks Fundación Cristo Vive. Die Hamburger Ärztin Mahn sieht in der 75 Jahre alten geborenen Bayerin eine Art Mutter Teresa Südamerikas und möchte sie und ihre Arbeit weiter bekannt machen.

Was sei ihr glücklichster Tag bisher gewesen, fragt eine Schülerin. "Der Umzug vom Reichen- ins Armenviertel von Santiago de Chile. Damals war ich 26 Jahre alt und endlich dort angekommen, wo ich immer sein wollte", sagt Karoline Mayer, die in ihrer dunkelblauen Tracht, den offenen Sandalen und dem großen Kreuz um den Hals wie eine Ordensschwester wirkt. Eine Nonne war sie auch bis 1973 – ein Mitglied des Ordens der Steyler Missionare, der sie fünf Jahre zuvor nach Santiago de Chile entsandt hatte, obwohl sie eigentlich nach Indien oder China wollte. Sie durfte auch nicht Ärztin werden, deswegen nahm sie ein Studium zur Universitätskrankenschwester in der chilenischen Hauptstadt auf.

Die deutsche Nonne zog es ins Armenviertel von Santiago

Ihr Orden war im Reichenviertel angesiedelt, dort sollte sie missionieren – doch nur wenige Minuten entfernt befand sich das Elendsquartier "Areas Verdes", dorthin zog es die junge Nonne. "Ich wollte immer den Armen dienen. Ihnen zu helfen, ein würdiges Leben zu führen, das war immer der Sinn meines Lebens." Mit zwei Ordensschwestern zog sie in eine kleine Hütte ohne fließendes Wasser, arbeitete in einer Krankenstation zunächst ehrenamtlich, bis sie die Erlaubnis bekam, einen Kindergarten und eine Suppenküche zu errichten. "Als ich mit der Arbeit anfing, fragten mich die Leute misstrauisch, ob ich genauso wie die Spanier ihr Viertel mit Schwert und Kreuz erobern wolle. Es hat Jahre gedauert, bis sie mir voll vertrauten."

Mit dem gewaltsamen Putsch im September 1973 durch General Augusto Pinochet geriet auch das Leben der Nonne in Gefahr, sie war eine offene Unterstützerin des zuvor demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende. Der Orden berief sie zurück in die Zentrale nach Holland. Zwei Monate später trat sie aus der Gemeinschaft aus. "Ich konnte die armen Menschen in Santiago nicht alleine lassen, ich hatte es versprochen. Und die chilenische Kirche stand hinter meiner Arbeit", so Mayer. Am 24. Dezember gründet sie die Schwesterngemeinschaft Comunidad de Jesús und zieht mit ihr in das Elendsviertel Angela Davis am Rande der Stadt. "Dort lebten rund 10.000 Menschen in totaler Armut, die zudem auch noch politisch verfolgt wurden." Sie leitet eine kleine Gemeinde, die sie zusammen mit einem französischen Missionar gegründet hatte und baut zudem einen Kindergarten für mehr als 350 Kinder auf. Immer wieder erlebt sie Razzien durch die Pinochet-Diktatur und wird für kurze Zeit verhaftet. Das hält sie jedoch nicht davon ab, Verfolgte zu verstecken und ihnen bei der Flucht ins Ausland zu helfen.

Die Gemeinschaft lebt zunächst von Mayers Familienerbe und Spenden, auch aus Deutschland. "Eine deutsche Lehrerin sah meine Arbeit und motivierte andere, mich zu unterstützen." 1977 gründet sie eine kirchliche Stiftung, die Fundación Missio, die später in Fundación Cristo Vive umbenannt wird. Unter dem Schutz der Kirche und in enger Zusammenarbeit mit deutschen Hilfsorganisation baut Mayer in den nächsten Jahren als Geschäftsführerin ein großes Familiengesundheitszentrum und eine Poliklinik auf, eröffnet weitere Kindergärten, Drogen-Therapiezentren sowie eine Obdachlosenherberge in acht Armenstadtteilen von Santiago de Chile. Mehr als 1200 benachteiligte Jugendliche und Erwachsene erlernen pro Jahr in fünf Bildungszentren Berufe in Bereichen wie Automobiltechnik, Verwaltung, Gastronomie und Pflege. Inzwischen hat Mayer die Geschäftsführung abgeben und wirbt als Vorsitzende der Fundación für deren Arbeit, die sie mit 450 Mitarbeitern und 80 Ehrenamtlichen leistet. Weitere Stiftungen gibt es nun auch in Peru und Bolivien. Fast 90 Prozent der Kosten werden inzwischen durch den chilenischen Staat übernommen, doch rund zehn Prozent müssen über Spenden finanziert werden.

Menschen zu begeistern, dass ist eine der großen Stärken von Karoline Mayer. "Sie ist authentisch. Als ich sie vor drei Jahren in Hamburg bei einem Vortrag erlebte, wusste ich sofort, dass ich ihre Organisation unterstützen möchte. Da kommt das Geld sicher bei den Armen an, zumal die Finanzen sehr transparent sind", sagt Brigitte Mahn, die Mayer 2016 später in Santiago de Chile besuchte. "Karoline wird dort wie eine Heilige verehrt, weil sie mitten unter den Armen lebt und mit ihnen auf Augenhöhe spricht", sagt die Ärztin.

Für Karoline Mayer reicht es nicht, Projekte nur zu initiieren, sie bezieht die Bevölkerung auch voll mit ein und erwartet Mitarbeit und Engagement von ihnen. Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, die den Menschen vor Ort ihre Würde zurückgegeben hat. "Mein Traum ist der von einer chilenischen Gesellschaft, die die Eigenschaften des Reiches Gottes hat, also auf Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit aufgebaut ist", sagt Karoline Mayer. An diesem Traum hat sie durch ihre mehr als 40 Jahre dauernden Dienst an den Armen kräftig mitgewirkt.

Infos unter: www.fundacioncristovive.de

