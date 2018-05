Liebe Leserinnen, liebe Leser

Vor Kurzem ist eine gute Bekannte von uns plötzlich gestorben. Sie hinterlässt zwei kleine Kinder und einen sehr tapferen Mann, der nun neben der tiefen Trauer auch noch den Alltag mit den Kleinen alleine stemmen muss. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich an die junge Mutter denken muss, und immer wieder bin ich fassungslos und traurig. Es ist ein Tod so mitten aus dem ­Leben gerissen, so völlig unerwartet. Seither gehen mein Mann und ich noch bewusster miteinander um – jeder ­Abschied könnte der letzte sein.

Und ich bin mir einmal mehr bewusst, wie wichtig es ist, auch mit Kindern über den Tod zu sprechen und ihn auf keinen Fall zu tabuisieren. Eine Freundin von mir wollte nicht, dass ihre kleine Tochter mit zur Beerdigung ihrer geliebten Oma kommt. Das Kind könnte traumatisiert werden, meinte sie. Ich glaube, dass es eher schädlich ist, wenn Kinder sich nicht persönlich verabschieden, wenn sie nicht sehen, wie der Sarg in die Grube fährt, wenn sie keine Blume hinterherwerfen können. Es ist wichtig auch für kleinere Kinder zu begreifen, dass der Tod zum Leben ­dazugehört.

Deswegen finde ich die derzeitige Ausstellung im Hamburger Hospiz oder auch Schulprojekte zum Thema Tod so extrem wichtig.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.