Kleine Schritte zurück ins Leben

In der Arche Nova in Eilbek lernen Männerund Frauen mit Hirnschäden wieder Alltagsfertigkeiten und mehr Eigenständigkeit

Ein mehr als zwei Meter großer "Wächter" steht vor den beiden hell gestrichenen Häusern der Arche Nova. Es ist eine rostfarbene Skulptur des Bildhauers Willy L. Bitter mit einer Metallsonne auf der Brust. Sie könnte ein Sinnbild sein für die hoffnungsvollen Herzen der Menschen, die hier leben. Es sind Männer und Frauen mit sogenannten erworbenen Hirnschäden durch Krankheiten oder Unfälle. Ihr Wohngebäude, an das eine Tagesförderung angeschlossen ist, steht unauffällig zwischen anderen Häusern des Eilbeker Viertels. In Sichtweite ist die Friedenskirche-Osterkirche, es gibt einen Park nahebei und eine Grundschule. "Dieser Standort ist für unsere Bewohner eine gute Voraussetzung, wieder ein selbstständiges Leben einzuüben", sagt Dietrich Fuchs, Gründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH.

Anja Bendt ist eine der 32 Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren, die in der Arche Nova aufgenommen wurden. "Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier wohne", sagt die 54-Jährige. "Ich habe Gedächtnislücken." Sie spricht langsam und wählt ihre Worte sorgfältig. Nach einer Operation am Gehirn konnte sie ihrer Tätigkeit in einem Callcenter nicht mehr nachgehen und kam auch mit dem Leben alleine in ihrer Wohnung nicht mehr zurecht.

Mithilfe der angeschlossenen Tagesförderung in der Arche Nova sollen Bewohner wie Anja Bendt Fertigkeiten zurückgewinnen wie Kochen, Einkaufen oder Wäsche waschen. Beim Wegetraining helfen Merkpunkte oder das Smartphone, was jedoch nicht jedem nützt. So "vergaß" einer der Bewohner einfach, dass er eigentlich zur Arbeit gehen wollte, und verlor sich in Gesprächen mit Menschen, denen er auf dem Weg begegnete.

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsübungen sind zudem Bestandteil des Tagesablaufes. "Kampfsport im Kopf" nennt der ehemalige Buchhändler Helmut Scheffler die Gedächtnisspiele und beschreibt damit, wie hart die Folgen für die Betroffenen sind, wenn das gewohnte Leben plötzlich vorbei ist. Er wollte seine Mutter vom Bahnhof abholen, als ihm schwarz vor Augen wurde – ein Schlaganfall. Erst Wochen später sei er im Krankenhaus aufgewacht, halbseitig gelähmt. "Irgendwann stand ein guter Geist an meinem Bett und nun bin ich hier", sagt der 64-Jährige.

Der gute Geist ist der zweite Geschäftsführer der Arche Nova, Detlef Horstmann. "Täglich rufen Menschen an, die auf der Suche nach einem Platz sind", sagt der Diplom-Sozialpädagoge. Vor der Aufnahme wird genau überlegt, ob das Angebot der Arche Nova zu dem Betroffenen passt. Gesundheitliche Ausschlusskriterien sind Suchtkrankheiten, wenn jemand künstlich beatmet werden muss oder starke psychiatrische Probleme hat. Alkohol und Rauchen sind im Haus nicht erlaubt. Denn "alle nehmen hier Medikamente. Wenn da noch Alkohol dazukäme, wäre das eine Katastrophe", sagt Horstmann. Finanziert werden die Plätze fast immer über die Eingliederungshilfe, also die Sozialbehörde, aber auch über Berufsgenossenschaften oder Versicherungen, wenn die Schädigung durch Unfälle entstanden ist. Privatzahler gibt es ebenfalls, die Kosten reichen von 3000 bis 5500 Euro im Monat.

Bis zur von der Sozialbehörde geforderten Auslastung von fast 100 Prozent war es ein langer Weg für die Gründer der Arche Nova, deren Betrieb 2009 aufgenommen werden konnte. "Die Idee entstand, als der Bruder meiner Frau, ein Epileptiker, nach einem Eingriff im Gehirn schwer geschädigt war und nach Hamburg ziehen wollte, wo es keine passende Wohneinrichtung für ihn gab", sagt Dietrich Fuchs, von Beruf Physiker und mit seinen 79 Jahren ehrenamtlich im Einsatz für die Arche Nova. Mit Angehörigen ähnlich Betroffener begann das Ehepaar Fuchs damals mit der Planung für die Arche Nova. Als der Bruder frühzeitig mit 50 Jahren starb, arbeiteten Fuchs und seine Frau Monika trotzdem weiter an ihrem Projekt.

Individuell entwickelt das Betreuerteam mit jedem Bewohner der Arche Nova die Schritte für einen Weg zurück in ein selbstständiges Leben. Förderbereiche sind die Vorbereitung auf eine Ausbildung, Arbeit in einer Werkstatt für Behinderte oder eine andere Beschäftigung. Etwa zwei Drittel der Bewohner arbeiten außerhalb der Arche Nova.

Wenn dies nicht mehr möglich ist, liegt der Schwerpunkt der Förderung auf der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. In den Wohngruppen der Arche Nova wird zusammen gekocht und immer ist jemand da als Ansprechpartner. Physiotherapeuten und Ergotherapeuten kommen ins Haus, Ehrenamtliche gehen mit den Bewohnern spazieren oder ins Museum. Jeder hat ein Zimmer mit Bad, eigene Möbel dürfen mitgebracht werden. "Wir stellen einen Hilfeplan zusammen, in dem die Ziele des Einzelnen stehen, auch für die Freizeit. Es herrscht kein Zwang, etwas zu tun, denn wir wollen ja eine größtmögliche Eigenständigkeit mit selbst getroffenen Entscheidungen erreichen", sagt Einrichtungsleiterin Brigitte Lellek.

So ist es in Ordnung, wenn sich beim Klönschnack der eine oder andere schon bald wieder zurückzieht, weil das Zusammensein mit vielen Menschen zu anstrengend ist.

Das Arche-Nova-Team wünscht sich mehr Wissen und Verständnis für Menschen mit erworbenen Hirnschäden, insbesondere in der Ausbildung von medizinischen Berufen sollte darüber gelehrt und gelernt werden. Denn die Symptome der Betroffenen sind vielfältig und nicht leicht einzuordnen. Die Angehörigen werden beraten, wie sie mit Verhaltensveränderungen umgehen können, und sie lernen zu verstehen, dass zum Beispiel ein Streit die Reaktion darauf sein könnte, dass der Betroffene etwas tun will, was er nicht mehr kann, und deshalb aggressiv wird.

Brigitte Lellek liebt ihre Tätigkeit trotz der schweren Schicksale der Bewohner: "Es tut sehr gut zu erleben, wie jeder Einzelne hier wieder Mut fasst und seinen Weg findet – mit dem Ziel auszuziehen, um wieder ein eigenständiges Leben zu führen."

