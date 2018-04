Verein fördert Schüler – und die ganze Familie macht mit

Vieles hat sich in Enochs jungem Leben zum Guten gewendet. Seine siebenköpfige Familie bezieht Mitte April endlich eine große Wohnung in Rahlstedt und der Zehnjährige bekommt dann sogar ein eigenes Zimmer. Seine Mutter Ellen Armah, die in ihrem Heimatland Ghana Lehrerin war, macht seit Februar eine Ausbildung zur Erzieherin. "Ich habe fast alle Wünsche erfüllt bekommen, eine Wohnung, eine Ausbildung", sagt die 37-Jährige, deren größter Wunsch ist, "meine Kinder zu unterstützen". Möglich macht dies das Diesterweg-Stipendium Hamburg der Patriotischen Gesellschaft von 1765. Es ist ein Bildungsstipendium für die ganze Familie mit dem Schwerpunkt, die Stipendiaten beim Wechsel auf eine ­weiterführende Schule erfolgreich zu begleiten. Jedes Jahr nimmt die Patriotische Gesellschaft ein Dutzend lernwillige Viertklässler von 14 Kooperationsschulen im Hamburger Osten für insgesamt drei Jahre in das Stipendium auf. Es wurde von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main entwickelt und wird auch in anderen deutschen Städten angeboten.

Die Stipendiaten kommen aus Familien, die ihre Söhne und Töchter nicht angemessen fördern können. Ursachen dafür sind Geldnot, beengte Wohnverhältnisse, Geschwister mit Behinderung, Sprachschwierigkeiten, alleinerziehende Mütter und Väter. "Ein großes Problem bei vielen Eltern ist, dass sie sich in unserem Bildungssystem gar nicht auskennen", sagt Projektleiterin Claudia Greiner, "denn die meisten Familien im Stipendium sind in der ersten Generation in Deutschland. Mithilfe des Stipendiums können sie in Kultur und Gesellschaft leichter ankommen und Hamburg als ihre Heimatstadt kennenlernen."

Die Stipendiaten dürfen sich zwei Schulfächer aussuchen, in denen sie Hilfe haben möchten, was ihnen den Übergang auf die Stadtteilschule oder das Gymnasium erleichtert. Eltern-Kind-Abende machen die Familien untereinander bekannt. Mütter, Väter und Geschwister werden in Unternehmungen einbezogen: Es gibt Akademietage, Ferienkurse und -reisen zu den Themen Sprache, Naturwissenschaft und Technik, Literatur, Medien, Theater, Kunst, Musik, Ausflüge in Museen, Büchereien oder die Universität, außerdem Feste sowie Unterstützung für die Eltern in Bildungs- und Erziehungsfragen oder bei der Arbeits- und Wohnungssuche.

"Vor Kurzem waren wir auf einer Wildnis-Reise in einer Jugendherberge im Wald", sagt Enoch und seine Augen leuchten, als er davon erzählt, "wir haben Feuer gemacht und Schleichen geübt. Nachts sind wir mit verbundenen Augen an einer Schnur entlanggegangen, da hatte ich etwas Angst, aber es war toll!" Der Gymnasiast war auch schon in der Elbphilharmonie, auf dem Michel und im Museum der Arbeit.

Die 15-jährige Sulmana Ariba Uddin hat das Stipendium bereits hinter sich, ist dem Projekt aber verbunden geblieben. "Ich habe hier auch ein Praktikum gemacht", sagt die Tochter pakistanischer Eltern, die in der Gastronomie tätig sind, "mir hat das Stipendium die Augen geöffnet, dass es viele Berufe auf der Welt gibt. Ich habe herausgefunden, dass ich gerne Menschen helfen möchte, denn ich weiß, wie es ist, in Not zu sein." Sie sei vor allem sprachlich viel selbstbewusster geworden. Auch ihre Mutter hat vom Stipendium profitiert: "Sie hat ihre Deutschprüfung geschafft und dann den Führerschein gemacht", sagt Sulmana stolz.

Die Arbeit mit den Familien sei sehr erfüllend, aber auch betreuungsintensiv, sagt Claudia Greiner, "wir suchen darum dringend Paten für unsere Stipendiaten". Spenden sind willkommen, da jedes der Kinder einen Computer mit Lernprogrammen sowie weitere Lernmittel finanziert bekommt.

