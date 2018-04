Hilfe Was bei der Krise in der Mitte des Lebens hilft

Kaum einer spricht gern darüber, aber im Alter zwischen 30 und 50 Jahren sind Menschen am unzufriedensten. Weltweit verläuft die Glückskurve im Leben laut einer Studie zweier Wirtschaftswissenschaftler aus den USA und Großbritannien U-förmig, bildet etwa Mitte vierzig ein tiefes Tal und steigt dann wieder an. David Blanchflower vom Dartmouth College und Andrew Oswald von der Universität Warwick werteten dafür über drei Jahrzehnte hinweg Daten von einer halben Million Menschen aus. Diese Menschen in der Lebensmitte sind das Spezialgebiet von Antje Gardyan. Als Beraterin und Coach begleitet die Hamburgerin seit mehr als zehn Jahren Männer und Frauen in Veränderungssituationen und hat darüber das Buch "Worauf wartest du noch?" geschrieben. "Die Lebensmitte ist eine Phase des Umbruchs", sagt die 50-Jährige, es gebe dafür nur keinen allgemein verwendeten Begriff wie Kindheit, Pubertät oder Rentenalter. Man rede über Kinder, die Jugend oder das Alter, aber kaum über die Erwachsenen. Diese Zeit entspreche auch nicht der Midlife-Crisis. "Die Krise in der Mitte des Lebens ist ein Konzept aus den frühen 70er-Jahren, und davon ist nur das Unattraktive, Peinliche, Karikierende übrig geblieben wie ,roter Porsche, junge Frau' als Schlagwort für Männer, die aus ihrem alten Leben ausbrechen."

Gardyan selbst erlebte in den Jahren zwischen 30 und 40 gleich mehrere tiefe Einschnitte in ihrer Biografie. Ihre Mutter erkrankte an Alzheimer und starb früh, wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes musste Antje Gardyan den Tod des Vaters verkraften, ihre Beziehung zerbrach.

"Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Boden in der Lebensmitte unter den Füßen wankt", sagt sie, "in dieser Zeit hätte ich gern etwas Hilfreiches zu diesem Thema gelesen. Aber es gab nichts." So ist sie im Laufe der Jahre selbst eine Expertin dafür geworden.

Nach ihrer Erfahrung werden Frauen eher durch äußere Anlässe "wachgerüttelt": Die Kinder gehen aus dem Haus, Eltern werden hilfebedürftig, auch ein Jobverlust ist sehr einschneidend oder die eigene Erkrankung, das Auseinanderbrechen einer Beziehung. Bei Männern ist oft die Arbeit der Auslöser, da sie sich über diese definieren und auch gesellschaftlich ihre Anerkennung daraus erhalten. Sie ziehen Bilanz über ihren Karriereverlauf und fragen sich, ob sie noch in der gleichen Branche weiterarbeiten oder sich sogar ganz neu orientieren möchten. Auch bei erfolgreichen Erwachsenen in scheinbar idealen Lebensumständen keimen Unzufriedenheit, ein Gefühl der Leere, unbestimmte Sehnsucht oder gar Depression. "Stellen Sie sich vor, Sie sind Anfang 40, haben all das gemacht, was man Ihnen als Jugendlicher und junger Erwachsener aufgetragen hat und was Sie auch selber wollten: Schule, Studium, erste Berufserfahrungen, Partner, Familie, vielleicht ein eigenes Haus. Sie sind eigentlich zufrieden. Doch dann fragen Sie sich: Jetzt bin ich 40, soll das so immer weitergehen?"

Es gehe nicht darum festzustellen, "ich habe mich komplett in meinem Lebensentwurf geirrt und wollte eigentlich Opernsänger werden'", sagt Gardyan, "sondern um die Erkenntnis, in der eigenen Zukunft, für die man so viel getan hat, zwar angekommen zu sein, doch jetzt trotzdem noch einmal neu denken zu müssen." Ihr Rat ist: "Erst einmal sich selber dankbar sein, weil es mir klar geworden ist, dass ich etwas ändern muss und möchte, und es aushalten, dass man nicht sofort eine Lösung parat hat." In ihrem Buch hilft Antje Gardyan, die richtigen Fragen zu stellen, entlarvt erlernte Leitbilder als Irrtümer und formuliert sie neu. So wird aus "Du bist angekommen – Du bist unterwegs", aus "Du musst dir nur Mühe geben – Du musst dir gezielt Mühe geben".

Dörte Thannesen (*Name geändert) erkannte mit 46 Jahren, dass sie sich selbst lange Zeit nicht wichtig genommen hatte. Jahrzehntelang hatte sie Haushalt und Erziehung gemanagt, in Teilzeit gearbeitet und Mann und Kinder gern verwöhnt. "Ich funktionierte hervorragend, sorgte für alle und tat alles, um den Familienbetrieb aufrechtzuerhalten", sagt die gelernte Kauffrau, "dabei merkte ich nicht, wie meine eigenen Bedürfnisse immer mehr in den Hintergrund gerieten." Dann war plötzlich "die Luft raus", was ihr bewusst wurde, als ihre Eltern pflegebedürftig wurden und die Frage im Raum stand, ob ihre Tochter sie bei sich aufnehmen könnte. "Natürlich hatte ich mehr Zeit als früher, fing aber just an, meine eigenen Baustellen anzuschauen, und fühlte eine innere Sperre bei dem Gedanken, erneut fast meine ganze Energie anderen Menschen zur Verfügung zu stellen", sagt die zierliche Frau. Ängste begleiteten sie schon länger, eine schwere Erkrankung hatte sie vor Jahren "weggesteckt", weil sie ihrer Familie nicht zur Last fallen wollte. "Ich hatte mich total aus den Augen verloren und stellte fest, dass ich auch gar nicht mehr wusste, wohin ich mich entwickeln wollte", sagt Thannesen. Ihre Eltern haben schließlich im Betreuten Wohnen ein neues Zuhause gefunden.

Wer mit sich selbst weiterkommen möchte, müsse lernen, "sich anderen zuzumuten", sagt auch Antje Gardyan. Das kann eine Weiterbildung sein, die eine Mutter an Wochenenden macht und deshalb die Hausarbeit an die anderen Familienmitglieder abgibt, und vielleicht muss dann auch noch auf einen Urlaub verzichtet werden, weil das Geld dafür nicht mehr reicht.

Lang andauernde Hilfe können Angehörige, Freunde oder Bekannte jedoch selten leisten, ist Gardyans Erfahrung. "Wenn eine Krisensituation andauert, stellen viele fest, dass Geschwister, Partner oder Freunde einen da nicht so hindurchtragen, wie man das gerne möchte. Sie hören zum Beispiel bei einer Trennungsgeschichte die ersten Wochen oder auch Monate zu, dann verabschieden sie sich aber von der intensiven Auseinandersetzung und der Problembeladene fühlt sich alleingelassen." Antje Gardyan empfiehlt, lieber konkret um Hilfe zu fragen, vielleicht für einen Nachmittag um Kinderbetreuung zu bitten oder um die Adresse eines guten Scheidungsanwalts.

Den inneren Entwicklungsprozess kann nur jeder selbst voranbringen – je früher, desto besser, ist Antje Gardyan überzeugt. "Mein Buch soll eine Ermutigung zum Aufbruch in der Lebensmitte sein für alle, die spüren, dass sich etwas gerade für sie ändert und die sich fragen, wie es weitergehen soll."

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.