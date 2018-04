Liebe Leserinnen, liebe Leser

Wir hatten kürzlich einen Artikel über Arnold Schnittger im Abendblatt. Dieser engagierte Vater, den wir von "Kinder helfen Kindern e. V." auch schon mehrfach unterstützt haben, hat einen schwerbehinderten Sohn, Nico, den er alleine pflegt. Schnittger sagte einen Satz, der mich sehr berührt hat: "Als Elternteil eines behinderten Kindes wird man ein Leben lang gedemütigt."

Ich kann nicht beurteilen, ob das immer so ist, aber auch ich habe etliche Fälle von Eltern vorliegen, die uns nach verzweifelten Kämpfen mit Behörden und Krankenkassen bitten, Kosten für dringend benötigte Hilfsmittel für ihre behinderten Kinder zu übernehmen. Wir zahlen zum Beispiel Petö-Therapien für hirngeschädigte Kinder. In Bayern werden diese schon seit Jahren regulär von den Behörden finanziert, in Hamburg und Schleswig-Holstein hängt das vom jeweiligen Sachbearbeiter der Eingliederungshilfe ab, ob er sie genehmigt oder nicht. Manches Recht müssen Eltern per Gericht einklagen. Krankenkassen lehnen Hilfsmittel ab, um sie nach etlichen Einsprüchen doch zu genehmigen. Das ist entwürdigend. Vor allem: Diese Eltern brauchen so viel Energie für die Pflege ihrer Kinder, deswegen sollten Behörden und Kassen ihnen den Alltag erleichtern und nicht erschweren.