Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sport im Verein ist für Kinder der beste Ausgleich zum Smartphone und PC - deswegen ist unsere Aktion "Kids in die Clubs" so wichtig

In einer Gesellschaft, in der Jugendliche oft stundenlang alleine vor dem Computer oder am Smartphone sitzen, finde ich es besonders wichtig, dass jedes Kind Sport in einem Verein ausüben kann. Dort können Kinder und Jugendliche sich auspowern. Gleichzeitig lernen sie etwas über Disziplin, Teamgeist und Leistungsbereitschaft. Somit ist Sport im Verein auch eine Schule fürs Leben.

Deswegen ist unsere Gemeinschaftsaktion "Kids in die Clubs" so wichtig. Denn was 2005 klein anfing mit wenigen Vereinen, ist nun ein hamburgweites, preisgekröntes Projekt, das jedes Jahr rund 9000 Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien Sport im Verein ermöglicht. Lange Zeit hat "Kids in die Clubs" die Vereinsbeiträge für die Kinder bezahlt, inzwischen geht es auch um die Unterstützung bei Wettkämpfen und Sportreisen, wo sie neue Erfahrungen machen können.

Und es ist ein Projekt, das direkt von vielen Hamburger Firmen unterstützt wird: mit der Teilnahme am HSH Nordbank Run, der jedes Jahr mehr als 20.000 Läufer anzieht. Er ist eine bunte Veranstaltung mit vielen kreativen Teams und ein wirklich tolles Gemeinschaftserlebnis. Machen Sie doch auch mit. Denn laufend ­Gutes tun macht richtig Spaß.

