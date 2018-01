Liebe Leserinnen, liebe Leser

Diese Woche drehen sich die Themen auf unserer Seite ausnahmsweise überwiegend um unsere Online-Angebote, die wir – wie im Falle des Veranstaltungskalenders – entweder verbessert oder – wie die "Kinder helfen Kindern"-Webseite – ganz neu gestaltet haben. Letztere war mir besonders wichtig, weil hier endlich gebündelt alle Informationen rund um den Abendblatt-Verein stehen.

Für uns alle im Team ist es fast unmöglich, die Gedanken an die schweren Fälle, mit denen wir bei der Arbeit konfrontiert werden, nicht mit nach Hause zu nehmen. Meine liebe Mitarbeiterin Beate Geise wachte vor ein paar Wochen mitten in der Nacht auf und hatte das Bedürfnis, ihre Arbeit, die sie seit sieben Jahren in diesem Ressort tut, einmal zu beschreiben. Es ist ein Ausschnitt der Fälle, die hier tagtäglich ankommen. Und auch wenn wir den meisten Antragstellern helfen können und sie sehr dankbar sind, so wissen wir dennoch, dass diese bedürftigen Menschen immer in ihrem Alltag kämpfen müssen. Mit den Behörden, den Krankenkassen und manchmal auch mit ihren eigenen Geistern. Da mag die Wirtschaft boomen, die Arbeitslosenzahl sinken, in unserem Ressort wächst die Anzahl derer, die um Hilfe bitten.