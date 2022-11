Polizei Hamburg: Wer hat den 16-jährigen Saiffulla Niazmina gesehen?

Hamburg. Wer hat Saiffulla Niazmina gesehen? Die Polizei Hamburg fahndet nach dem 16-Jährigen, der seit vergangenem Donnerstag vermisst wird. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) hat die Ermittlungen übernommen.

Der vermisste Saiffulla Niazmina fällt durch seine markante Zahnlücke auf.

Foto: Polizei Hamburg

Der in Lokstedt wohnende Jugendliche verließ am Donnerstagnachmittag seine Jugendwohngemeinschaft in der Straße Bötelkamp, um an einem Deutschkurs im Stadtteil Langenhorn teilzunehmen. Nachdem er hinterher nicht wie erwartet zurückgekommen war, meldete ihn eine Betreuerin als vermisst. Such- und Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Am heutigen Montag erließ das Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Erscheinung

dunkles, krauses Haar

buschige Augenbrauen

auffallende Zahnlücke an einem seiner beiden Schneidezähne

Zeugen, die Saiffulla Niazmina gesehen haben und möglicherweise sogar Angaben über seinen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 bei der Polizei zu melden.