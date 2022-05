Jan-Böhmermann-Recherchen: Polizei Hamburg ermittelt in allen Fällen

Hass im Netz Böhmermann-Aktion: Polizei Hamburg ermittelt in allen Fällen

Der Satiriker Jan Böhmermann und das "ZDF Magazin Royale" haben auch in Hamburg Hassbotschaften im Netz angezeigt.

Das "ZDF Magazin Royale" hatte in allen Bundesländern Hassbotschaften angezeigt. So reagieren die Behörden in der Hansestadt.