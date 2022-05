Tankstelle überfallen: Polizei Hamburg sucht mit Fotos nach Täter

Hamburg. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hamburg-Schnelsen im Januar fahndet die Polizei Hamburg nun mit einem Lichtbild öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Bisherige Ermittlungen hätten nicht zur Identifizierung des Täters geführt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am 30. Januar, gegen 21 Uhr, soll der Mann die Tankstelle an der Pinneberger Straße betreten und in den Auslagen gestöbert haben, bis alle weiteren Kunden den Verkaufsraum verlassen hatten. Dann bedrohte er die Angestellte, indem er andeutete, eine Schusswaffe in der Jackentasche zu haben und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Als erneut Kunden hereinkamen, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt.

Polizei Hamburg sucht nach erfolglosem Tankstellenräuber

Der erfolglose Räuber soll zwischen 50 und 55 Jahren alt sein und eine kräftige Figur haben, die Polizei spricht von einem "osteuropäischen Erscheinungsbild". Der Mann habe kurzes, schütteres Haar und eine auffällige Warze unter einem Auge und soll nur gebrochen deutsch mit osteuropäischem Akzent sprechen. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke und einen weißen Mund-Nasen-Schutz.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach einem Mann, der eine Tankstelle in Hamburg-Schnelsen überfallen haben soll.

Foto: Polizei

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 in Verbindung zu setzen.