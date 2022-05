Vermisstenfahndung: Polizei bittet um Hilfe – Wo ist Bernd Rudolf Erber?

Hamburg. Die Polizei Hamburg bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Vermissten: Der 79 Jahre alte Bernd Rudolf Erber ist seit Dienstagmittag verschwunden. Er benötigt dringend Medikamente.

Erber, der in Rothenburgsort wohnt, sei zuletzt in einem Bus der Linie 3 am Rathausmarkt in der Innenstadt gesehen worden – eventuell sei er mit diesem weiter in Richtung Stadionstraße gefahren. Laut seinen Angehörigen ist Bernd Rudolf Erber orientierungslos.

Vermisstenfahndung: Wer hat Bernd Rudolf Erber gesehen?

Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, hat grau/weiße Haar und war zuletzt mit einer blauen Jeanshose, einem dunkelblauen T-Shirt und einer Sommerjacke in gleicher Farbe bekleidet.

Wer Bernd Rudolf Erber gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Hamburg unter 040/42 86 -56 789 in Verbindung zu setzen.