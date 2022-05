Polizei Hamburg: Zehnjährige in Altona sexuell missbraucht – Zeugenaufruf

In der Eckernförder Straße folgte ein bislang unbekannter Täter einem Mädchen in das Treppenhaus eines Wohnhauses (Symbolbild).

Hamburg. Nach dem sexuellen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens am frühen Donnerstagabend in Altona fahndet die Polizei Hamburg nach einem bislang unbekannten Mann. Dieser soll dem Mädchen in das Treppenhaus eines Wohnhauses in der Eckernförder Straße gefolgt sein und sie dort "auf unsittliche Art und Weise" berührt haben, teilte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Dienstag mit.

"Aufgrund der Schreie und der Gegenwehr der Zehnjährigen ließ der Mann von ihr ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Langenfelder Straße", so die Sprecherin. Das Mädchen wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Sexueller Missbrauch: Polizei Hamburg sucht nach Täter

Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen haben jedoch noch nicht zur Ergreifung des Mannes geführt. Daher sucht die Polizei Hamburg nun mit folgender Personenbeschreibung nach dem Täter:

männlich

etwa 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

normale Figur

dunkler Teint

dunkle Haare

gepflegtes Äußeres

der Mann trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Cap mit dem Schirm nach hinten gedreht

Die Ermittlungen übernahm die Fachdienststelle für Sexualdelikte des LKA. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sollen sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg melden oder an eine Polizeidienststelle wenden.