Polizei Bremen: Baumstamm und Ziegel auf Schienen – zwei Züge beschädigt

Bremen. Am Sonnabend wurden auf der Strecke zwischen Bremen und Bremerhaven zwei Züge durch Gegenstände auf den Gleisen beschädigt. Unbekannte hatten Ziegelsteine und einen Teil eines 40 Zentimeter dicken Baumstamms auf die Strecke gelegt. Als erstes überfuhr ein Güterzug die roten Ziegelsteine. Die Steinsplitter flogen dabei in die Frontschreibe des entgegenkommenden Regional-Zuges aus Bremerhaven. Dabei entstanden Risse in der Frontscheibe und in einem Scheinwerfer – verletzt wurde niemand.

Als die Bundespolizei den Tatort erreichte, entdeckten sie einen Baumstamm, der vor ihrer Ankunft dort abgelegt worden war. Da die Strecke schon gesperrt war, kam es zu keinem Zusammenstoß. Durch die Sperrung verspäteten sich mehrere Züge.

Polizei Bremen sucht nach Zeugen

Die Bremer Beamten schließen nicht aus, dass Kinder oder Jugendliche die Gegenstände auf die Gleise gelegt haben könnten. Dabei befanden sie sich in Lebensgefahr.

Die Polizei Bremen sucht deshalb nach Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Hinweise können unter der Telefonnummer 0421/16299-777 abgegeben werden.